Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Jimmy Butler je odločil srečanje v United Centru. Foto: Reuters Bil sem kaznovan, ker sem igral dobro obrambo. Marcus Smart Isaiah Thomas je bil besen po tekmi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Celticsi v United Centru bentili nad sodniško odločitvijo

Thomas: Sodnik je zmago podaril Chicagu

17. februar 2017 ob 08:12

Chicago - MMC RTV SLO

Košarkarji Bostona so v noči s četrtka na petek izgubili tekmo v Chicagu. S prostima metoma jo je odločil Jimmy Butler (104:103). Celticsi so bili zgroženi nad sojenjem v izdihljajih obračuna.

"To tekmo smo dobili! Zmago smo imeli v žepu. Marcus (Smart) je v zadnjem napadu Chicaga zablestel z odlično obrambo, sodnik pa je nato z noro odločitvijo podaril prosta meta Chicagu. Neverjetno slabo," je po tekmi dejal prvi strelec Bostona Isaiah Thomas, ki je Chicagu nasul 29 točk.

Košarkarji iz TD Gardna so že začeli proslavljati, ko je Butler ob dobrem pokrivanju Smarta zgrešil met za dve točki ob sireni, a se je nato oglasila piščalka sodnika Zacha Zarbe. "Ko je Jimmy vrgel žogo, je proti sodniku zavpil: 'ne bo osebne napake?' Takoj, ko je to izustil, se je oglasil sodnik in ga poslal na črto prostih metov," je povedal Marcus Smart.

Butler je oba prosta meta zadel. Po pregledu posnetka so sodniki na igralni čas dodali 0,9 sekunde, v katerih pa gostom iz Massachusettsa ni uspelo zmagati - Al Holford je zgrešil met za dve. "Osebna napaka je osebna napaka. Dotaknil se je mojega komolca. Vseeno mi je, kaj pravite. Če se ne bi dotaknil komolca, bi žogo spravil skozi obroč," pa je poudaril mož odločitve Butler.

Boston je sicer na tekmi dvakrat vodil že za deset točk, in sicer v drugi četrtini, ko je bilo 35:45 in 38:48, a je nato nekoliko popustil v tretji četrtini in Chicagu dovolil preobrat. V zadnjih minutah obračuna je uspešno držal vodstvo, ki pa ga je v izdihljajih izgubil.

Liga NBA, tekme 16. februarja:

INDIANA - WASHINGTON 98:111

George in Turner po 17; Porter ml. 25, Morris 21, Wall 20 in 12 podaj.



CHICAGO - BOSTON 104:103

Butler 29, Portis 19; Thomas 29, Olynyk 17.

Vzhodna konferenca:

T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 55 39 16 70,9 BOSTON CELTICS 57 37 20 64,9 WASHINGTON WIZARDS 55 34 21 61,8 TORONTO RAPTORS 57 33 24 57,9 ATLANTA HAWKS 56 32 24 57,1 INDIANA PACERS 57 29 28 50,9 CHICAGO BULLS 57 28 29 49,1 DETROIT PISTONS 57 27 30 47,4 ------------------------------------- MILWAUKEE BUCKS 55 25 30 45,5 MIAMI HEAT 57 25 32 43,9 CHARLOTTE HORNETS 56 24 32 42,9 NEW YORK KNICKS 56 22 34 40,4 PHILADELPHIA 76ERS 56 21 35 37,5 ORLANDO MAGIC 58 21 37 36,2 BROOKLYN NETS 56 9 47 16,1

Zahodna konferenca:

T Z P % GOLDEN STATE WARRIORS 56 47 9 83,9 SAN ANTONIO SPURS 56 43 13 76,8 HOUSTON ROCKETS 58 40 18 69,0 LOS ANGELES CLIPPERS 56 35 21 62,5 UTAH JAZZ 57 35 22 61,4 MEMPHIS GRIZZLIES 58 34 24 58,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 57 32 25 56,1 DENVER NUGGETS 56 25 31 44,6 ------------------------------------- SACRAMENTO KINGS 57 24 33 42,1 PORTLAND TRAILBLAZERS 56 23 33 41,1 NEW ORLEANS PELICANS 57 23 34 40,4 DALLAS MAVERICKS 56 22 34 39,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 57 22 35 38,6 LOS ANGELES LAKERS 58 19 39 32,8 PHOENIX SUNS 57 18 39 31,6

M. L.