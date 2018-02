Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 14 glasov Ocenite to novico! Isaiah Thomas je za Cavalierse odigral le 15 tekem. Foto: Reuters Dwyane Wade je osvojil tri prstane z Miamijem. Foto: Reuters Jordan Clarkson se je v zadnjih dveh sezonah zelo izboljšal. Lakersi so ga kar malce presenetljivo izpustili, Magic Johnson je že večkrat poudaril, da sta nedotakljiva le Lonzo Ball in Brandon Ingram. Foto: Reuters Dodaj v

Cleveland premešal ekipo - Wade se vrača v Miami, Thomas okrepil Lakerse

Pester zadnji dan prestopnega roka

8. februar 2018 ob 18:34

Los Angeles - MMC RTV SLO

V Ligi NBA je zelo pester dan, saj se bo ob 21.00 končal prestopni rok. Isaiah Thomas in Channing Frye sta okrepila LA Lakerse. V Cleveland se selita Jordan Clarkson in Larry Nance.

Cavaliersi so v letošnji sezoni v slabi formi, doživeli so že 22 porazov. Vzdušje v garderobi ni najboljše, trener Tyronn Lue se je znašel na udaru kritik in vsi strokovnjaki so napovedali številne menjave igralcev dva meseca pred začetkom končnice.

Junija lani je Cleveland izgubil finalno serijo Lige NBA z 1:4 v zmagah proti Golden Statu. Kyrie Irving je želel stopiti iz sence LeBrona Jamesa, zato je odšel v Boston. V nasprotno smer je šel 29-letni Thomas, ki je imel lani sanjsko sezono pri Celticsih.

Thomas se ni ujel z Jamesom

Thomas je zaradi poškodbe kolka odigral le 15 tekem, Cavaliersi so jih dobili le sedem, v povprečju je dosegal 14,7 točke na tekmo. Po koncu sezone bi postal prost igralec, prav tako tudi krilni košarkar Channing Frye, ki je že dopolnil 34 let.

"Zelo trdo je delal, da se je lahko hitro vrnil po poškodbi. Isaiah potrebuje žogo, ki pa jo ima LeBron, in ta naveza ni delovala. Z generalnim menedžerjem Kobyjem Altmanom sva se že dlje časa pogovarjala in prišla sva do skupne ugotovitve, da ta sistem ne deluje. Zdaj ima Isaiah lepo priložnost, da se dokaže," je pojasnil agent Thomasa Aaron Goodwin.

Wade se vrača v Miami

Dwyane Wade se vrača v Miami, kjer je bil prava ikona med letoma 2003 in 2016. 36-letni zvezdnik je osvojil tri šampionske prstane (2006, 2012 in 2013). Vročica bo prepustila izbor v drugem krogu nabora. Wade je lani igral za Chicago, letos pa je združil moči s prijateljem Jamesom v Clevelandu. Kar 43 izmed 46 tekem je začel s klopi in ima najnižje povprečje v karieri (11,2 točke na tekmo).

Babbitt okrepil Vročico

Miami, ki je doživel pet zaporednih porazov, je tudi naredil menjavo igralcev. Okaro White odhaja v Atlanto, na Florido pa se seli Luke Babbitt (6,1 točke in 2,2 skoka v povprečju).

Goran Dragić in soigralci so trenutno na sedmem mestu vzhodne konference. Vročici za ovratnik dihata Philadelphia in Detroi, ki je po prihodu Blaka Griffina nanizal pet zmag.

Crowder in Rose v Utah, Shumpert v Sacramento

Cavaliersi so poslali Jaeja Crowderja in Derricka Rosa v Utah, v Cleveland pa prihajata Rodney Hood in George Hill. V Sacramento se iz Utaha seli Joe Johnson. Tudi Iman Shumpert zapušča Cleveland in se seli v Sacramento. 31-letni Hill bo v naslednji sezoni zaslužil kar 19 milijonov ameriških dolarjev.

Cavaliersi želijo pomladiti ekipo

Vodstvo Clevelanda si je želelo pomladiti ekipo, lastnik Dan Gilbert je bil zelo nezadovoljen s predstavami v zadnjih dveh mesecih. 25-letni Clarkson igra najboljšo sezono v karieri (14,5 točke na tekmo) in ima pogodbo do leta 2020. Tudi krilni center Nance je odličen (8,6 točke in 6,8 skoka v povprečju), v Staples Centru je navduševal z zabijanji in bo nastopil na All Star tekmovanju v zabijanju naslednjo soboto.

Jezerniki se ne morejo znebiti Denga

Lakersi imajo svoje načrte, v menjavi igralcev so dobili tudi izbor v prvem krogu letošnjega nabora. Magic Johnson želi sprostiti salary cap za proste igralce poleti. Thomas prejema 6,3 milijona ameriških dolarjev na sezono, Frye pa kar 7,4 milijona. Oba bosta poleti prosta igralca. Johnson želi poleti močno okrepiti zasedbo, na vrhu liste želja je Paul George.

Največji problem Jezernikov je še vedno Luol Deng, ki je julija 2016 podpisal štiriletno pogodbo, vredno neverjetnih 72 milijonov zelencev. Od 15. marca lani ni odigral niti ene tekme in ni v načrtih Luka Waltona.

Mudiay v New York, McDermott v Dallas

Emmanuel Mudiay se iz Denverja seli v New York v menjavi treh ekip. Knicksi so poslali Douga McDermotta v Dallas. Devina Harrisa je dobil Denver in še izbor v drugem krogu na nabora.

A. G.