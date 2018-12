Dallas brez poškodovanega Dončića do velike zmage nad Clippersi

Lakersi po slabem štartu razbili Sunse

3. december 2018 ob 01:00,

zadnji poseg: 3. december 2018 ob 03:41

Dallas - MMC RTV SLO

Luka Dončić je zaradi poškodbe desnega kolka prvič izpustil tekmo v Ligi NBA. Dallas je premagal LA Clipperse s 114:110. Harrison Barnes je vodilni ekipi Zahoda nasul 30 točk.

19-letni Dončić je tekmo spremljal v suknjiču in skupaj z Dirkom Nowitzkim navijal za soigralce. Poškodoval se je v petek proti LA Lakersom v Staples Centru, ko mu ni šlo prav nič po načrtu. Trener Rick Carlisle je že pred srečanjem pojasnil, da ne gre za resno poškodbo. Morda bo lahko zaigral že na torkovi tekmi proti Portlandu. Zaradi bolečin v kolenu je manjkal tudi Maxi Kleber.

Dallas je po slabem začetku sezone (tri zmage in osem porazov) ujel pravi ritem in imajo znova pozitiven izkupiček (11 zmag in 10 porazov). V American Airlines Centru so Mavericksi dobili zadnjih sedem tekem. Barnes je bil najboljši strelec srečanja, J. J. Barea je dodal 24 točk s klopi. DeAndre Jordan je bil zelo motiviran proti nekdanjim soigralcem. 30-letni center je deset let igral za Clipperse, a nikoli ni igral v konferenčnem finalu. Poleti je prišel v Dallas in tokrat je prispeval 16 točk in 23 skokov. Pri gostih je odkritje sezone Montrezl Harrell dosegel 23 točk. Skok so dobili goatitelji kar s 64:44.

Beverley vrgel žogo proti navijaču

Gostitelji so po zaostanku z 39:48 odlično končali prvi polčas. Z delnim izidom 23:10 so povedli z 62:58. Rezervist J. J. Barea je do odmora prispeval 20 točk, Barnes pa jih je dodal 18.

Tudi v drugem polčasu se Mavsi niso uspeli odlepiti. Devet minut pred koncem je bil izključen Patrick Beverley, ki se je najprej zapletel z Dennisom Smithom, nato pa je jezno vrgel žogo proti navijaču Dallasa za košem. Sodnik ga je takoj poslal v garderobo.

Ključna blokada Smitha

Na vrsti je bila napeta končnica. Najboljši šesti igralec lige v pretekli sezoni Lou Williams je zadel trojko 48 sekund pred koncem za vodstvo Clippersov (109:110). Po zgrešenem metu Barnesa je žogo ujel Dorian Finney Smith in s polaganjem zagotovil vodstvo Dallasu. Jordan je nato ukradel žogo Williamsu in zadel en prosti met za 112:110. Po minuti odmora Tobias Harris ni bil natančen izza črte, a so gostje prišli do žoge, ključna pa je bila blokada Dennisa Smitha, ki je zaustavil prodor Harrisa in nato z dvema prostima metoma potrdil zmago.

Wade zagotovil zmago Miamiju

Miami se je veselil druga zaporedne domače zmage po seriji šestih porazov. Vročica je ugnala Utah s 102:100. Odločil je veteran Dwyane Wade 3,2 sekund pred koncem. Odločil se je za prodor z desne strani, prekršek nad njim pa je napravil Rudy Gobert. Wade je zadel oba prosta meta. Po minuti odmora je Donovan Mitchell zgrešil trojko za zmago Utaha, ki je odlično začel srečanje in povedel s 35:16. Pri gostiteljih je blestel Hassan Whiteside s 23 točkami in 20 skoki.

Dragić izpustil sedmo zaporedno tekmo

Goran Dragić zaradi poškodbe kolena ni igral že sedmo tekmo zapored, skupno je v letošnji sezoni izpustil že deset tekem. Erik Spoelstra ima vse več težav, saj si je gleženj zvil Rodney McGruder in v drugem polčasu ni več igral.

Lakersi po slabem štartu razbili Sunse

Na uvodni nedeljski tekmi so Lakersi razbili Phoenix s 120:96. Zgodnja ura (12.30 po lokalnem času) ni dišala gostiteljem, ki so začeli popolnoma razglašeno. Sunsi so povedli s 25:8 sredi uvodne četrtine, neustavljiv je bil Trevor Ariza, ki je zadel tri trojke in nanizal 11 točk. Junija 2009 se je z Lakersi veselil uspeha kariere, ko je s Kobejem Bryantom in soigralci osvojil naslov prvaka po zmagi nad Orlandom s 4:1 v zmagah.

LeBron James je nato povlekel voz iz blata, do konca prve četrtine so se Jezerniki približali na 21:31, drugo četrtino pa na krilih Kyla Kuzme dobili kar s 40:15. Nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov je le nemočno opazoval, kako njegovi izbranci izgubljajo žoge in brezglavo divjajo po parketu. Tik pred odmorom se je poškodoval še najboljši igralec Sunsov Devin Booker, ki je odšepal iz igrišča. Zagrabilo ga je v stegenski mišici in v drugem polčasu ni igral. Po treh četrtinah so Lakersi povedli s 95:74 in James je bil v zadnjih minutah le še v vlogi navijača s klopi.

To je bila tretja zaporedna zmaga Lakersov na domačem parketu v zadnjih štirih dneh in 12 zmaga na zadnjih 16 tekmah po slabšem uvodu v sezono.

Nedeljske tekme:

DALLAS - LA CLIPPERS 114:110

Barnes 30 (11/28 iz igre) in 9 skokov, Barea 24, Jordan 16 in 23 skokov, Matthews 14, Finney Smith 10, Smith Jr. 9, Powell 8, D. Harris 3, Dončić ni igral zaradi poškodbe desnega kolka; Harrell 23 (11/15 iz igre) in 10 skokov, Williams in Gallinari po 21, T. Harris 15, Bradley 12, Gilgeous Alexander 8, Gortat 4, Scott in Beverley po 3.

LA LAKERS - PHOENIX 120:96

Kuzma 23 in 8 skokov, James 22 in 8 podaj, Ingram 15, McGee in Beasley po 14; Holmes 15, Jackson in Ariza po 13, Bridges 11, Ayton 10 in 10 skokov.

CHARLOTTE - NEW ORLEANS 109:119

Kaminsky 19, Bridges 16; Davis 36 (14/19 iz igre, 2/3 za tri), 19 skokov in 8 podaj, Holiday 19, Mirotić 16.

MIAMI - UTAH 102:100

Whiteside 23 (11/17 iz igre) in 20 skokov, Richardson in Olynyk po 16, Wade 15, Ellington 12, Winslow in J. Johnson po 9, Adebayo 2, Dragić ni igral zaradi poškodbe kolena; Rubio 23 (9/13 iz igre), Crowder 19, Mitchell 18, Gobert 12 in 18 skokov, Ingles 11, O'Neale 6, Favors 5, Korver 3, Neto 2, Exum 1.

PHILADELPHIA - MEMPHIS 103:95

Redick 24, Butler 21, Simmons 19 in 12 skokov, Embiid 15 in 14 skokov; Conley 21, Jackson 17.

SAN ANTONIO - PORTLAND 131:118

DeRozan 36 (13/27 iz igre), 8 skokov in 6 podaj, Aldridge 29 in 8 skokov, Gay 18 (4/4 za tri), Mills 15; Lillard 37 in 10 podaj, McCollum 24, Aminu 20 (4/5 za tri), Nurkić 16 in 8 skokov.

Ponedeljkove tekme:

DETROIT - OKLAHOMA CITY

ATLANTA - GOLDEN STATE

BROOKLYN - CLEVELAND

NEW YORK - WASHINGTON

TORONTO - DENVER

MINNESOTA - HOUSTON

NEW ORLEANS - LA CLIPPERS

Vzhodna konferenca: TORONTO RAPTORS 24 20 4 83,3 MILWAUKEE BUCKS 22 15 7 68,2 PHILADELPHIA 76ERS 25 17 8 68,0 DETROIT PISTONS 20 13 7 65,0 INDIANA PACERS 23 13 10 56,5 BOSTON CELTICS 23 13 10 56,5 CHARLOTTE HORNETS 23 11 12 47,8 ORLANDO MAGIC 23 11 12 47,8 --------------------------------------- MIAMI HEAT 22 9 13 40,9 WASHINGTON WIZARDS 23 9 14 39,1 BROOKLYN NETS 24 8 16 33,3 NEW YORK KNICKS 24 8 16 33,3 ATLANTA HAWKS 23 5 18 21,7 CHICAGO BULLS 24 5 19 20,8 CLEVELAND CAVALIERS 22 4 18 18,2 Zahodna konferenca: LOS ANGELES CLIPPERS 22 15 7 68,2 DENVER NUGGETS 22 15 7 68,2 OKLAHOMA CITY THUNDER 21 14 7 66,7 GOLDEN STATE WARRIORS 24 15 9 62,5 LOS ANGELES LAKERS 23 14 9 60,9 MEMPHIS GRIZZLIES 22 13 9 59,1 PORTLAND TRAIL BLAZERS 23 13 10 56,5 DALLAS MAVERICKS 21 11 10 52,4 --------------------------------------- NEW ORLEANS PELICANS 24 12 12 50,0 HOUSTON ROCKETS 22 11 11 50,0 SACRAMENTO KINGS 22 11 11 50,0 SAN ANTONIO SPURS 23 11 12 47,8 MINNESOTA TIMBERWOLVES 23 11 12 47,8 UTAH JAZZ 24 11 13 45,8 PHOENIX SUNS 23 4 19 17,4

A. G.