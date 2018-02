Dragićevih 30 točk premalo, Miami klonil pred Houstonom

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je dosegel 30 točk. Foto: AP Nihče nam ne bo pomagal, sami smo za vse. 12 košarkarjev in trenerski štab. Hitro moramo priti do rešitve. Do konca sezone je še veliko tekem, a tekmeci so vse bliže. Goran Dragić James Harden je bil zelo razigran proti ekipi s Floride. Foto: AP LeBron James je proti Minnesoti dosegel trojni dvojček (37 točk, 10 skokov in 15 podaj), za nameček je ob sireni zadel s polrazdalje in v podaljšku odločil tekmo v korist svoje ekipe, ki se je znašla v rezultatski krizi. Foto: Reuters Dodaj v

8. februar 2018 ob 07:49

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v noči na četrtek v Ligi NBA doživeli domači poraz proti Houstonu, ki jih je premagal s 109:101. V Clevelandu je LeBron James s košem ob sireni potopil Minnesoto (140:138).

Miamiju v zadnjem obdobju ne gre. Varovanci Erika Spoelstre so izgubili še peto zaporedno tekmo. Po porazih v Clevelandu, Philadelphii in Detroitu sta zdaj sledila še domača neuspeha proti Orlandu in Houstonu.

Miami je bil pred serijo zaporednih porazov na lestvici Vzhodne konference uvrščen na četrto mesto, zdaj je sedmi. "Nismo se sprostili, za nami je niz težkih tekem. Do tekme zvezd imamo še tri obračune, še naprej se moramo boriti. Nihče nam ne bo pomagal, sami smo za vse. 12 košarkarjev in trenerski štab. Hitro moramo priti do rešitve. Do konca sezone je še veliko tekem, a tekmeci so vse bliže," je po tekmi dejal Goran Dragić.

Harden nerešljiva uganka za gostitelje

Ekipa iz Teksasa je bila prevelik zalogaj za gostitelje, ki so večji del tekme lovili zaostanek. Ta je sredi prvega polčasa narasel že na 17 točk, ko je prvi strelec obračuna James Harden (41 točk) zadel trojko za 36:53. Vseeno se Miami ni kar tako predal, do odmora je prednost Houstona stopil na +4, v tretji četrtini je tudi prvič povedel po uvodnih minutah, ko je bil za tri točke uspešen Josh Richardson (68:67). Ta je devet minut pred koncem zadel trojko tudi za zadnje vodstvo na tekmi (87:85), nato pa je Houston prestavil v prestavo višje in začel zadevati kot za stavo. Harden je bil neustavljiv, ko je prednost svoje ekipe dobri dve minuti pred koncem z drugo zaporedno trojko povišal na +13 (94:107) je bilo vseh upov gostiteljev po morebitni zmagi dokončno konec.

Harden je bil najučinkovitejši igralec na tekmi z 41 točkami, pri Miamiju sta si ta naziv delila Richardson in Goran Dragić (met iz igre 11/17). Oba sta dosegla po 30 točk, Ljubljančan je v 38 minutah svojo statistiko oplemeniti še s tremi skoki, šestimi podajami in ukradeno žogo.

Liga NBA, tekme 7. februarja:

DETROIT - BROOKLYN 115:106

Griffin 25, Johnson 19; Crabbe 34.



MIAMI - HOUSTON 101:109

Dragić (met iz igre 11/17, 3 skoki, 6 podaj in ukradena žoga v 38 minutah) in Richardson po 30; Harden 41, Paul 24.



CLEVELAND - MINNESOTA * 140:138

James 37 (10 skokov in 15 podaj), Smith 20; Butler 35, Towns 30 (10 skokov).

* - po podaljšku

MEMPHIS - UTAH 88:92

Harrison 23; Rubio 29, Hood 18.



PHOENIX - SAN ANTONIO 81:129

Len 14; Aldridge 23 (13 skokov), Mills 18.

Preloženo:

NEW ORLEANS - INDIANA

