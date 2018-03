Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Aleksander Šaškov je s Heliosom Sunsi podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo v karieri. Foto: Gašper Papež Zelo sem vesel, da ostajam v Domžalah, kjer sem v zadnjih treh sezonah nastopal za kadetsko, mladinsko in letos tudi že člansko vrsto. Pogoji za delo in razvoj so tukaj vrhunski, največ pa sta vredni kakovost treninga in vloga, ki jo mladi igralci dobivamo v članski vrsti ob zaupanju trenerja. Zavedam se odgovornosti, ki jo bom moral nositi v prihodnosti, in se je hkrati veselim. Aleksander Šaškov Šaškov je član mlajših reprezentanc Rusije. Foto: Gašper Papež Dodaj v

Zelo obetavni Šaškov podpisal za Helios

Šaškov: Želim napredovati iz tekme v tekmo

28. marec 2018 ob 16:42

Domžale - MMC RTV SLO

18-letni ruski košarkar Aleksander Šaškov, eden najboljših košarkarjev letnika 2000 v Evropi, je s Heliosom Sunsi sklenil svojo prvo profesionalno pogodbo.

V Domžalah tako še naprej stopajo po začrtani poti razvoja in uveljavitve mladih, perspektivnih košarkarjev.

210 cm visoki košarkar je v Domžalah sicer že tretjo sezono, letos pa ima vidno vlogo tudi že v članski ekipi Helios Suns, kjer v slabih 20 minutah na tekmo povprečno dosega 6,0 točke in 3,1 skoka.

Gre za izredno perspektivnega košarkarja

V mlajših kategorijah je bil že lani, kot dve leti mlajši, izbran v najboljšo peterko zaključnega turnirja mladincev U-19, letos pa je ob ponovni osvojitvi naslova domžalskih košarkarjev postal MVP turnirja. Je član mlajših reprezentanc Rusije, s katerimi je bil predlani najkoristnejši košarkar kadetskega evropskega prvenstva divizije B, lani pa je uspešno nastopal za mladinsko izbrano vrsto na evropskem prvenstvu divizije A. Gre za izredno perspektivnega košarkarja, ki je tudi že na radarju večjih evropskih klubov, a zaupa v domžalski program in vizijo, zato je s klubom sklenil triletno pogodbo.

Želi napredovati iz tekme v tekmo

"Zelo sem vesel, da ostajam v Domžalah, kjer sem v zadnjih treh sezonah nastopal za kadetsko, mladinsko in letos tudi že člansko vrsto. Pogoji za delo in razvoj so tukaj vrhunski, največ pa sta vredni kakovost treninga in vloga, ki jo mladi igralci dobivamo v članski vrsti ob zaupanju trenerja. Zavedam se odgovornosti, ki jo bom moral nositi v prihodnosti, in se je hkrati veselim. Želim napredovati iz tekme v tekmo in klubu povrniti zaupanje, ki mi ga nudi," je po podpisu pogodbe dejal Šaškov.

Zupančič vesel ob podpisu Šaškova

Direktor Heliosa Sunsov Matevž Zupančič je vesel, da je Šaškov podpisal s klubom. "Iz prakse vemo, kako težko je v slovenskih klubih zadržati najbolj talentirane igralce, saj je zanimanje z njih iz tujine vedno mamljivo. Nič drugače ni bilo pri Šaškovu, zlasti po odličnih predstavah v mladinskih vrstah. Ob vsem tem matični klubi še vedno nimamo dovolj velike zaščite krovnih organizacij. Tudi zato smo še toliko bolj veseli, da nam je uspelo v svojih vrstah zadržati Sašo, ki bo v Domžalah okusil, kaj je profesionalizem. Zavedamo se, da je pred njim in pred nami še veliko dela, ki pa se ga veselimo, saj delo z mladimi predstavlja glavni steber delovanja našega kluba. To smo v tej sezoni dokazali tudi na parketu, kjer imajo pomembno vlogo v članski ekipi naši mladi košarkarji, verjamemo, da nekega dne tudi nosilci ekipe in reprezentance," je dejal Zupančič.

M. L.