Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Steve Kerr že dlje časa ne vodi svoje ekipe na tekmah. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Golden State še naprej brez glavnega trenerja

Finale Lige NBA se bo začel 1. junija

30. maj 2017 ob 12:22

Oakland - MMC RTV SLO/STA

Košarkarji Golden Statea bodo uvodno tekmo finala Lige NBA proti Clevelandu Cavaliers odigrali brez glavnega trenerja Steva Kerra.

Na klopi ga sicer ni že deset tekem, saj ima zdravstvene težave po operaciji hrbtenice, vendar, kot je sam dejal, naj bi se tekom serije na štiri zmage vrnil na klop.

Kerr, ki je svoje naloge predal pomočniku Miku Brownu, sicer redno spremlja vsako tekmo Golden Statea in med odmorom nagovori svoje igralce. Klub mu je namreč v domači dvorani priskrbel sobo z več TV-ekrani.

Še vedno se ne počuti dobro

Zdravstvene težave so se pojavile že tekom sezone, dokončno pa je moral 51-letni strateg klop zapustiti na začetku končnice, saj so bili glavoboli, bolečine v vratu ter vrtoglavice prehude. "Nisem še pripravljen za vrnitev na klop. Še vedno se ne počutim dobro," je dejal Kerr in dodal, da pričakuje povratek tekom finala. Za tretjo in četrto tekmo v Clevelandu mu je klub že rezerviral hotel.

Finale lige NBA - tretjič zapored med Golden Stateom in Clevelandom, se bo začel 1. junija.

M. L.