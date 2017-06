Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Košarka je v programu olimpijskih iger od leta 1936, zdaj pa se bodo za olimpijsko slavo borili tudi igralci v košarki 3 x 3. Foto: KZS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Košarka 3 x 3 od Tokia v olimpijski druščini

Nastopilo bo po osem reprezentanc

9. junij 2017 ob 19:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja je sporočil, da bodo na olimpijskih igrah 2020 v Tokiu prvič tekmovali tudi v košarki 3 x 3.

Tako pri moških kot pri ženskah bo nastopilo po osem reprezentanc oziroma 32 košarkarjev in prav toliko košarkaric. Sistem tekmovanja še ni znan, prav tako še ni znano, kako bodo potekale kvalifikacije.

"To je zgodovinski dan za Mednarodno košarkarsko zvezo (Fiba) in košarko 3x3," je dejal generalni sekretar Fibe in član Moka Patrick Baumann ter dodal: "To je priznanje desetletnemu trdemu delu košarke 3x3."

Že leta 2007 je Fiba predlagala Moku, naj uvrsti 3x3 na mladinske olimpijske igre v Singapurju, kar je bilo potem to sploh prvo uradno tekmovanje "ulične košarke".

T. O.