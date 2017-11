Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lonzo Ball je 13 točkam dodal 6 skokov, 3 podaje in 2 blokadi. Foto: Reuters Težko je igrati tako dobro, kot smo. Takšno raven igre je težko obdržati. Zavedamo se, da tako ne bomo igrali vsak večer, a danes smo dokazali, da smo lahko zelo dobra ekipa, ko igramo drug za drugega in na parketu pustimo srce. Luke Walton, trener Los Angeles Lakersov "The Greek freak" Giannis Antetokounmpo je bil znova najbolj razpoložen igralec Milwaukeeja, a proti Oklahoma Cityju s soigralci ni uspel preprečiti poraza. Foto: Reuters Victor Oladipo (v sredini) je bil drugi najboljši strelec Indiane ob zmagi nad Sacramentom. Foto: Reuters Phoenix Sunsi so proti Brooklynu dosegli tretjo zmago v sezoni. Foto: Reuters Dodaj v

Lakersi pozabili na zaporedna poraza in odpravili Detroit

Walton dobil, kar je zahteval

1. november 2017 ob 07:36

Los Angeles - MMC RTV SLO

Košarkarji Los Angeles Lakersov so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NBA s 113:93 gladko odpravili Detroit. Vse oči so bile uperjene v Lonza Balla.

Novinec, ki so ga na letošnjem naboru kot drugega izbrali Kalifornijci, sicer ne bil najboljši strelec svoje ekipe, a je drugič v karieri dosegel dvomestno število točk, hkrati je imel tudi najučinkovitejši strelski večer - iz igre je metal 6/13 -, košarkarske sladokusce je nekajkrat navdušil z izjemnimi podajami. Zadnjo četrtino je odsedel na klopi, a takrat so imeli Lakersi zmago že v žepu.

Ball: Pomembno je, da smo hitrejši

"Včasih v napadu preveč kompliciramo. Pomembno je, da smo hitrejši in da se žoga čim hitreje seli z enega na drugi konec igrišča. Tega na prejšnjih tekmah ni bilo, kar je popolnoma moja krivda, saj sem organizator igre," je po tekmi dejal Ball, ki je bil po prejšnjih dveh tekmah proti Torontu in Utahu, na katerih so poraženi Lakersi v povprečju dosegli po 86,5 točke, tarča neusmiljenih kritik.

Walton dobil, kar je zahteval

Ballu so sicer soigralci znatno pomagali. Larry Nance ml. je dosegel dvojni dvojček (14 točk in 12 skokov), Julius Randle je bil s 17 točkami najboljši strelec kalifornijske zasedbe, točko manj je s klopi zbral Kyle Kuzma. "Vse je odvisno od truda in od želje po tem, da si iz tekme v tekmo boljši. Težko je igrati tako dobro, kot smo. Takšno raven igre je težko obdržati. Zavedamo se, da tako ne bomo igrali vsak večer, a danes smo dokazali, da smo lahko zelo dobra ekipa, ko igramo drug za drugega in na parketu pustimo srce," je po tekmi povedal trener Lakersov Luke Walton.

+23 najvišja prednost

Lakersi so bili pravzaprav celotno srečanje boljši nasprotnik, po rezultatu 14:14 so z Ballovim polaganjem znova smuknili v prednost, ki je do konca tekme niso izpustili več iz rok. Na odmor so odšli s prednostjo +13 (58:45), najvišjo so dosegli dobri dve minuti pred koncem, ko je Randle zadel enega izmed dveh prostih metov (+23; 111:88). Lakersi bodo naslednjo tekmo odigrali s četrtka na petek v Portlandu.

Liga NBA, tekme 31. oktobra:

INDIANA - SACRAMENTO 101:83

Bogdanović 17, Oladipo 14; Fox 18.



BROOKLYN - PHOENIX 114:122

Russell 33; Booker 32, James 24.



MILWAUKEE - OKLAHOMA CITY 91:100

Antetokounmpo 28; George 20, Anthony in Grant po 17.



LA LAKERS - DETROIT 113:93

Randle 17, Kuzma 16; Harris in Jackson po 18.

Vzhodna konferenca:

BOSTON CELTICS 7 5 2 71,4 ORLANDO MAGIC 7 5 2 71,4 WASHINGTON WIZARDS 6 4 2 66,7 TORONTO RAPTORS 6 4 2 66,7 DETROIT PISTONS 8 5 3 62,5 MILWAUKEE BUCKS 7 4 3 57,1 CHARLOTTE HORNETS 7 4 3 57,1 INDIANA PACERS 7 4 3 57,1 -------------------------------------- NEW YORK KNICKS 6 3 3 50,0 CLEVELAND CAVALIERS 7 3 4 42,9 PHILADELPHIA 76ERS 7 3 4 42,9 BROOKLYN NETS 8 3 5 37,5 MIAMI HEAT 6 2 4 33,3 CHICAGO BULLS 5 1 4 20,0 ATLANTA HAWKS 7 1 6 14,3

Zahodna konferenca:

MEMPHIS GRIZZLIES 7 5 2 71,4 LOS ANGELES CLIPPERS 6 4 2 66,7 HOUSTON ROCKETS 8 5 3 62,5 GOLDEN STATE WARRIORS 8 5 3 62,5 MINNESOTA TIMBERWOLVES 7 4 3 57,1 UTAH JAZZ 7 4 3 57,1 SAN ANTONIO SPURS 7 4 3 57,1 PORTLAND TRAILBLAZERS 7 4 3 57,1 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 7 4 3 57,1 NEW ORLEANS PELICANS 7 3 4 42,9 LOS ANGELES LAKERS 7 3 4 42,9 DENVER NUGGETS 7 3 4 42,9 PHOENIX SUNS 7 3 4 42,9 SACRAMENTO KINGS 7 1 6 14,3 DALLAS MAVERICKS 8 1 7 12,5

Tekme 1. novembra:

CHARLOTTE - MILWAUKEE

CLEVELAND - INDIANA

PHILADELPHIA - ATLANTA

WASHINGTON - PHOENIX

BOSTON - SACRAMENTO

MIAMI - CHICAGO

NEW YORK - HOUSTON

MEMPHIS - ORLANDO

NEW ORLEANS - MINNESOTA

DENVER - TORONTO

UTAH - PORTLAND

LA CLIPPERS - DALLAS

