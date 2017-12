Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Lonzo Ball, drugi izbor na letošnjem naboru, je v Madison Square Gardnu prikazal eno boljših predstav v letošnji sezoni. 20-letnik sicer (zaenkrat) še ni prepričal navijačev Lakersov. Foto: Reuters Kristaps Porzingis je bil v podaljšku nerešljiva uganka za obrambo Lakersov. Foto: Reuters LeBron James je bil proti Atlanti zelo razigran, dosegel je 25 točk, soigralcem je za nameček podelil še 17 podaj. Od trojnega dvojčka so ga ločili trije skoki. Foto: Reuters Dallas, najslabša ekipa Zahoda, je presenetila San Antonio Spurse. Kawhi Leonard (na fotografiji z žogo) je po poškodbi odigral prve minute v letošnji sezoni. V 16 minutah je zbral 13 točk. Foto: Reuters Brooklyn je v svoji dvorani ugnal Washington, ki je ogiral peto zaporedno tekmo v gosteh (dve je dobil, tri izgubil). Foto: Reuters Dodaj v

Porzingis v podaljšku neustavljiv za Lakerse

Dallas presenetljivo premagal San Antonio

13. december 2017 ob 08:14

Lonzo Ball je z nekaj izvrstnimi potezami navdušil košarkarske sladokusce v Madison Square Gardnu, a Los Angeles Lakersi so kljub vsemu po podaljšku klonili pred New York Knicksi s 113:109.

Ball, ki je bil letos večkrat tarča kritik - v središču pozornosti se v medijih večkrat pojavlja tudi po zaslugi vse glasnejšega očeta LaVarja -, je tokrat odigral eno boljših tekem v kratki karieri med profesionalci. V 40 minutah je z metom iz igre 6/13 zbral 17 točk in je bil tretji strelec svoje ekipe za Kentaviousom Caldwell-Popom (24 točk) in Kylom Kuzmo (17).

Lakersi so na tekmi, ki si jo je ogledalo tudi zajetno število zvezdnikov iz šovbiznisa, sredi druge četrtine povedli za 10 točk (32:42), ko je žogo skozi obroč s polaganjem poslal Julius Randle, a so nato popustili, gostitelji so se po seriji napak nasprotnika hitro vrnili v igro, ob polčasu so zaostajali le za točko.

V nadaljevanju je bila tekma sila izenačena. Ekipi sta se ves čas izmenjavali v vodstvu, 24 sekund pred iztekom rednega dela srečanja je izid s trojko izenačil Kuzma (99:99). Po zgrešenem metu za tri točke Kristapsa Porzingisa ob sireni je sledil podaljšek, v katerem so Knicksi dokončali delo. Odločilne točke je prispeval najboljši strelec tekme Porzingis.

"Ves čas smo bili v igri, kar veliko pove o tem, kakšna ekipa smo in kakšen napredek kažejo moji fantje. Seveda sem razočaran, ker nismo igrali na najvišji ravni, a kljub vsemu smo imeli lepe možnosti za zmago. Na svojo ekipo sem zelo ponosen," je po tekmi dejal trener Lakersov Luke Walton, ki je s Kalifornijci med letoma 2008 in 2010 dvakrat osvojil šampionski prstan.

Liga NBA, tekme 12. decembra:

CLEVELAND - ATLANTA 123:114

James 25 (17 podaj), Korver 19; Prince 24, Bazemore 20.



DETROIT - DENVER 84:103

Galloway 18; Murray 28, Lyles 20.



NEW YORK - LA LAKERS * 113:109

Porzingis 37 (11 skokov), Kanter 14 (11 skokov); Caldwell-Pope 24, Kuzma 19.



BROOKLYN - WASHINGTON 103:98

Hollis-Jefferson in LeVert po 16; Beal 28.



DALLAS - SAN ANTONIO 95:89

Barnes 17, Ferrell, Matthews in Barea po 16; Aldridge 23 (13 skokov).

MINNESOTA - PHILADELPHIA * 112:118

Butler 38; Embiid 28 (12 skokov), Redick 26.



SACRAMENTO - PHOENIX 99:92

Hill 18, Randolph 17; Warren 18.



* - po podaljšku

Vzhodna konferenca:

BOSTON CELTICS 29 23 6 79,3 CLEVELAND CAVALIERS 28 20 8 71,4 TORONTO RAPTORS 25 17 8 68,0 MILWAUKEE BUCKS 25 15 10 60,0 INDIANA PACERS 27 16 11 59,3 WASHINGTON WIZARDS 27 14 13 51,9 PHILADELPHIA 76ERS 27 14 13 51,9 DETROIT PISTONS 27 14 13 51,9 -------------------------------------- NEW YORK KNICKS 27 14 13 51,9 MIAMI HEAT 26 13 13 50,0 BROOKLYN NETS 26 11 15 42,3 ORLANDO MAGIC 28 11 17 39,3 CHARLOTTE HORNETS 26 10 16 38,5 CHICAGO BULLS 26 6 20 23,1 ATLANTA HAWKS 27 6 21 22,2

Zahodna konferenca:

HOUSTON ROCKETS 25 21 4 84,0 GOLDEN STATE WARRIORS 28 22 6 78,6 SAN ANTONIO SPURS 28 19 9 67,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 28 16 12 57,1 DENVER NUGGETS 27 15 12 55,6 NEW ORLEANS PELICANS 28 14 14 50,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 26 13 13 50,0 UTAH JAZZ 27 13 14 48,1 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 26 12 14 46,2 LOS ANGELES CLIPPERS 25 10 15 40,0 LOS ANGELES LAKERS 26 10 16 38,5 SACRAMENTO KINGS 27 9 18 33,3 PHOENIX SUNS 29 9 20 31,0 MEMPHIS GRIZZLIES 27 8 19 29,6 DALLAS MAVERICKS 28 8 20 28,6

Tekme 13. decembra:

INDIANA - OKLAHOMA CITY

ORLANDO - LA CLIPPERS

WASHINGTON - MEMPHIS

BOSTON - DENVER

MIAMI - PORTLAND

CHICAGO - UTAH

NEW ORLEANS - MILWAUKEE

PHOENIX - TORONTO

HOUSTON - CHARLOTTE

