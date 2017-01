Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Carmelo Anthony je proti New Orleansu odigral le 26 minut, saj je bil v 3. četrtini izključen zaradi prepiranja s sodnikom. 32-letnik tekmo sklenil z 18 točkami in 6 skoki. Foto: Reuters Vse bo kmalu postalo jasno. V tem trenutku iz spoštovanja do Derricka ne želim komentirati situacije. Jeff Hornacek, trener New Yorka Anthony Davis je bil s 40 točkami in 18 skoki nerešljiva uganka za obrambo New Yorka. 23-letnik je v zaključku tekme prejel udarec v bočni predel, pri New Orleansu so že pojasnili, da ga čaka intenzivna terapija pred naslednjo tekmo z Brooklynom. Foto: Reuters Russellu Westbrooku je zmanjkal skok do 18. trojnega dvojčka v letošnji sezoni Lige NBA. Izjemni 28-letnik se je ustavil pri 21 točkah, 14 podajah in 9 skokih. Na parketu je odigral 33 minut, iz igre pa je metal 50-odstotno (9/18). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rose brez dovoljenja izginil, New York izgubil

Westbrooku skok zmanjkal do novega trojnega dvojčka

10. januar 2017 ob 07:44

New York City - MMC RTV SLO

Košarkarji New Yorka so v noči s ponedeljka na torek izgubili tekmo v Ligi NBA proti New Orleansu. Gostje so bili boljši s 110:96. Saša Vujačić je v 10 minutah dosegel 8 točk.

Za zgodbo večera pa je pravzaprav poskrbel organizator igre Knicksov Derrick Rose, ki je tekmo izpustil in brez dovoljenja odpotoval v rodni Chicago. Pozneje je le kontaktiral klub in pojasnil, da je moral v Illinois odpotovati zaradi družinske krize. "Vse bo kmalu postalo jasno. V tem trenutku iz spoštovanja do Derricka ne želim komentirati situacije," je dejal trener New Yorka Jeff Hornacek.

Roseova odsotnost se je Knicksom vsekakor poznala, čeprav ga je Brandon Jennings dostojno zamenjal - 27-letnik je bil z 20 točkami prvi strelec svoje ekipe. Vseeno je v igri Knicksov škripalo drugje - ekipa se ni dobro znašla v obrambi proti izjemnemu Anthonyju Davisu, ki je dosegel 40 točk in 18 skokov, za nameček pa je v tretji četrtini ostala še brez drugega zvezdnika Carmela Anthonyja, ki je bil zaradi prepiranja s sodnikom izključen.

Pelicansi vodili že s +28

Gostitelji so sicer tekmo začeli solidno, v prvi četrtini so povedli z 12:5, a to je bilo tudi vse. Nazadnje so vodili s 33:32 v drugi četrtini, nato pa se je njihova barka začela počasi, a vztrajno potapljati. V zadnji četrtini je bil zaostanek že 28 točk (69:97), ko je Tyreke Evans s polaganjem spravil žogo skozi obroč. Pelicansi so se v zaključku nekoliko sprostili, domača ekipa je uspela na koncu zaostanek zmanjšati na -14 (96:110). Vujačić je v 10 minutah zbral 8 točk in po eno podajo, ukradeno in izgubljeno žogo.

Liga NBA, tekme 9. januarja:

NEW YORK - NEW ORLEANS 96:110

Jennings 20, Anthony 18 ... Vujačić 8 (met iz igre 2/5) v 10 min; Davis 40 in 18 skokov, Evans 12.



CHICAGO - OKLAHOMA CITY 94:109

Wade 22, Carter-Williams 15; Adams 22, Westbrook 21 in 14 podaj, Kanter 20 in 11 skokov.



MINNESOTA - DALLAS 101:92

Towns 34 in 11 skokov, Wiggins in Rubio (15 podaj) po 13; Barnes 30, Nowitzki 26.

