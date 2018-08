Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Sixt Primorska je v lanski sezoni postala slovenski pokalni prvak. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Sixt Primorska začela priprave, cilji so visoki

V naslednjih dneh sedem pripravljalnih tekem

13. avgust 2018 ob 22:41

Koper - MMC RTV SLO

Slovenski pokalni prvaki, košarkarji Sixta Primorske, so začeli priprave na novo sezono. Trener Jurica Golemac je uvodni dan v Areni Bonifika zbral večino košarkarjev, ki bodo branili barve moštva tigrov.

Izmed šesterice novincev (Žan Mark Šiško, Luka Vončina, Luka Rožanc, Ivan Marinković, Lance Harris in Marko Jagodić-Kuridža) je manjkal Američan Harris. Izkušeni 33-letni košarkar se bo zaradi družinskih obveznosti ekipi priključil konec prihodnjega tedna v Tolminu, kjer bodo tigri trenirali od ponedeljka. Z drugim tednom priprav na Golemčeve treninge prihajata tudi Marijan Čakarun in Gregor Glas. Prvi v torek s hrvaško reprezentanco začenja nastope na tradicionalnem Stankovićevem pokalu v kitajskem Šenženu, 17-letni košarkarski biser pa je bil povabljen na prestižni kamp Basketball Without Borders (med 15. in 18. avgustom v Beogradu).



"V priprave za novo sezono smo stopili z nekaj novimi obrazi. Verjamem, da se bomo vsi med seboj zelo dobro razumeli. Naši cilji so visoki. Prepričan sem, da nas bo trener Jurica Golemac s štabom odlično pripravil, zato začetek tekmovanj pričakujemo zelo optimistični," je povedal novi kapetan Alen Hodžić.

Koprsko moštvo čaka v naslednjih dneh sedem pripravljalnih tekem, prva že čez dobra dva tedna, ko bo v Bonifiki gostoval novi italijanski prvoligaš iz Trsta (29. avgusta). Štiri dni zatem bo gostovalo pri drugoligašu iz Ilirske Bistrice, med 7. in 9. septembrom pa se bo mudilo na mednarodnem turnirju v poljskem Torunu (Anwil, Torun, Götingen). Konec septembra sledita še obračuna z Nyburkom (20. 9.) in Šenčurjem GGD-jem (22. 9.).

Sicer pa želi Sixt Primorska, ki je v dveh letih obstoja preporodila športno zaspano Obalo, tudi v tretji sezoni nadaljevati pot združevanja, ambicioznih načrtov članskega moštva, razvojne strategije mlajših starostnih kategorij in domiselnih marketinških in promocijskih akcij.

T. O.