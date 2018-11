Slovenke gredo naprej ... Na Eurobasket 2019!

V sredo zadnja tekma proti Francozinjam

17. november 2018 ob 17:35,

zadnji poseg: 17. november 2018 ob 19:37

Helsinki - MMC RTV SLO

V prvi četrtini so bile Finke boljše, dobile so jo z 18:16. V drugi četrtini pa je Slovenija z delnim izidom 15:2 hitro prevzela vodstvo in ga višala iz minute v minuto, v 17. minuti so prišle do dvomestne prednosti (33:22). Breme ključne zmage jih je oviralo tudi v nadaljevanju, tako da so se gostiteljice sredi tretje četrtine približale (42:50), v zadnji četrtini, ko je razlika poskočila na 53:72, pa so se igralke končno sprostile in zasluženo prišle do visoke zmage.

Najboljše strelke pri Sloveniji so bile Shante Evans z 19 točkami, Zala Friškovec, ki jih je dosegla 17, in Eva Lisec, ki je imela ob 13 točkah še devet skokov.

Boj za prvo mesto v sredo

Slovenija na dosedanjih petih tekmah kvalifikacij še ni izgubila, v sredo pa bo proti Franciji igrala za prvo mesto v skupini. Zmaga ali poraz z manj kot šestimi točkami pa ji bi prinesla celo prvo mesto v skupini in s tem pozicijo nosilca na žrebu skupin 12. decembra v Beogradu.

Evropsko prvenstvo 2019 bo potekalo od 27. junija do 7. julija v Srbiji in Latviji. Slovenija bo igrala v Srbiji. Želja Košarkarske zveze Slovenije je Niš, ena od predtekmovalnih skupin bo še v Zrenjaninu, zaključni boji pa bodo potekali v Beogradu.