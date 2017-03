Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Jure Pelko je bil s 25 točkami najboljši strelec Uniona Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Union Olimpija ni imela težav s Tajfunom

Pravkar igrata Helios in Krka

1. marec 2017 ob 20:58

Šentjur - MMC RTV SLO/STA

Košarkarji Uniona Olimpije so na preloženi tekmi 18. kroga Lige Nova KBM v Šentjurju premagali Tajfun z 88:66.

Ljubljančani so upravičili vlogo favorita. V prvi četrtini so sicer domači opozorili nase, potem ko so povedli s 7:0 in nato tudi z 22:12. Toda Olimpija je še pred koncem prvih desetih minut ujela priključek. Gosti so svoj nalet nadaljevali tudi v uvodu druge četrtine, ko so pobegnili za deset točk (24:34) po trojki Žige Jurčka. V nadaljevanju so prednost še oplemenitili in na glavni odmor šli s 15 točkami zaloge (33:48).

Zadnjih deset minut so začeli s 14 točkami razlike, slabih šest minut pred koncem pa je narasla na 20 točk (55:75). Najvišja prednost zeleno-belih je bila 24 točk (64:88).

Najboljša strelca sta bila Malcolm Grant in Jure Pelko s po 25 točkami.



Preložena tekma 18. kroga:

TAJFUN - UNION OLIMPIJA

66:88 (24:22, 9:26, 20:19, 13:21)

Grant 25, Jereb 11; Pelko 25, Jefferson 13, Bubnić 12.

20. krog, danes ob 20.00:

HELIOS SUNS - KRKA



Petek ob 19.00:

ŠENČUR GGD - SIXT PRIMORSKA



Ob 20.00:

PORTOROŽ - HOPSI POLZELA



Sobota ob 19.00:

ZLATOROG LAŠKO - ROGAŠKA



Ponedeljek ob 18.45:

TAJFUN - TERME OLIMIA

Lestvica:

UNION OLIMPIJA 20 16 4 36 KRKA 19 16 3 35 ZLATOROG 19 15 4 34 HOPSI POLZELA 19 13 6 32 ROGAŠKA 19 12 7 31 HELIOS SUNS 19 11 8 30 ------------------------------------ SIXT PRIMORSKA 19 10 9 29 TAJFUN 19 8 11 27 ŠENČUR GGD 19 6 13 25 TERME OLIMIA PODČETRTEK 19 4 15 23 LTH CASTINGS 20 3 17 23 PORTOROŽ 19 1 18 20

