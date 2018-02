Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Odločilni met Dwyana Wada za zmago nad Philadelphio. Foto: Reuters Veselje Wada z mamo in sestro. Foto: Reuters Dodaj v

Wade po skoraj šestih letih zadel odločilni met

Goran Dragić dosegel 21 točk

28. februar 2018 ob 08:23

Miami - MMC RTV SLO

Na dan, ko je 36-letni Dwyane Wade priznal, da ne ve, ali bo naslednjo sezono še igral poklicno košarko, je bil s 27 točkami prvi strelec Miamija. In strelec odločilnega koša v zmagi nad Philadelphio s 102:101.

Wade je dosegel 15 od zadnjih 17 točk Miamija. Za zmago je zadel 5,9 sekunde pred koncem. Miami je imel pri zaostanku točke za zadnji napad 23,8 sekunde. Wade je dobil žogo pri metu iz avta in je ni več izpustil iz rok. Ko je zadel prek Bena Simmonsa, so domači navijači padli v delirij.

"Moral sem iti okoli veliko igralcev. Odkar sem se vrnil, so mi soigralci dvakrat zaupali žogo v odločilnih trenutkih, pa sem jih zapravil. Rekel sem si, da naslednjič ne bo več tako. Zato sem preigraval, prišel do svoje točke in se dvignil," je zaključek opisal Wade. "Nekaj je v Dwyanu Wadu, ko obleče dres Miamija in igra pred temi navijači. Takrat postane nekdo, ki je zelo poseben," je povedal trener Eric Spoelstra.

14-krat zapored zatajil v sami končnici

To je eden izmed redkih poskusov Wada, ki mu je uspel v končnici. Pedantni statistiki v Ligi NBA so izračunali, da je pred tem Wade v zadnjih desetih sekundah zgrešil 14 zaporednih metov, ki bi njegovemu moštvu prinesli vodstvo. Nazadnje je bil v takih situacijah pred tem večerom uspešen 10. marca leta 2012 proti Indiani.

21 točk, 6 skokov in 5 podaj Dragića

Goran Dragić je bil razumljivo v Wadovi senci, čeprav je dosegel 21 točk (met 8/17) ter dodal še 6 skokov in 5 podaj. Tyler Johnson je prispeval 16 točk, Hassan Whiteside 15 in 11 skokov. Pri Philadelphii je bil s 23 točkami najučinkovitejši Joel Embiid. Dario Šarić jih je dosegel 21. J. J. Redick je v zadnji akciji tekme zgrešil popolnoma odprto trojko za zmago.

Spoelstra se je zgledoval po slovenski reprezentanci

Sama končnica tekme je bila zanimiva s še enega stališča. Pri zaostanku Miamija za tri je Šarić naredil osebno napako nad Wadom pri metu za tri točke. Wade je zadel vse tri proste mete in izenačil izid na 100, nato pa je po navodilih Spoelstre takoj naredil prekršek nad Simmonsom, da bi njegovo moštvo imelo zadnji napad. Spoelstra je povedal, da je dobil idejo ob gledanju Dragića v slovenski reprezentanci. "To je razlika med glavnim trenerjem, ki si privošči kozarec vina ali pa ostane pokonci vso noč in premleva vsako potencialno odločitev," je povedal Spoelstra.

Simmons, 57-odstotni izvajalec prostih metov, je zadel le enega.

MIAMI - PHILADELPHIA 102:101

Wade 27 (s klopi), Dragić 21 (met: 8/17), T. Johnson 16; Embiid 23, Šarić 21, Redick 15.

CHARLOTTE - CHICAGO 118:103

Walker 31, Howard 24; LaVine 21, Valentine 14.

CLEVELAND - BROOKLYN 129:123

James 31, 12 skokov, 11 podaj, Hill 26; Russell 25, LeVert 18.

MILWAUKEE - WASHINGTON 104:107

Antetokounmpo 23, 13 skokov, 8 podaj, Parker 19; Beal 21, Porter 17.

PORTLAND - SACRAMENTO 116:99

Lillard 26, Napier 20; Randolph 20, Cauley Stein 17, 10 skokov.

DENVER - LA CLIPPERS 120:122

Harris 23, Barton 19, Jokić 18; Williams 25, Marjanović 18.

Tekme 28. februarja:

DETROIT - MILWAUKEE

ORLANDO - TORONTO

ATLANTA - INDIANA

BOSTON - CHARLOTTE

WASHINGTON - GOLDEN STATE

MEMPHIS - PHOENIX

DALLAS - OKLAHOMA CITY

SAN ANTONIO - NEW ORLEANS

LA CLIPPERS - HOUSTON

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 59 42 17 71,2 BOSTON CELTICS 62 43 19 69,4 CLEVELAND CAVALIERS 60 36 24 60,0 WASHINGTON WIZARDS 61 36 25 59,0 INDIANA PACERS 60 34 26 56,7 MILWAUKEE BUCKS 60 33 27 55,0 PHILADELPHIA 76ERS 59 32 27 54,2 MIAMI HEAT 61 32 29 52,5 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 60 28 32 46,7 CHARLOTTE HORNETS 61 28 33 45,9 NEW YORK KNICKS 62 24 38 38,7 CHICAGO BULLS 61 20 41 32,8 BROOKLYN NETS 62 20 42 32,3 ORLANDO MAGIC 60 18 42 30,0 ATLANTA HAWKS 61 18 43 29,5 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 60 47 13 78,3 GOLDEN STATE WARRIORS 61 47 14 77,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 64 38 26 59,4 SAN ANTONIO SPURS 61 36 25 59,0 PORTLAND TRAIL BLAZERS 61 35 26 57,4 NEW ORLEANS PELICANS 60 34 26 56,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 62 35 27 56,5 LOS ANGELES CLIPPERS 59 32 27 54,2 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 61 33 28 54,1 UTAH JAZZ 61 31 30 50,8 LOS ANGELES LAKERS 60 26 34 43,3 DALLAS MAVERICKS 61 19 42 31,1 MEMPHIS GRIZZLIES 59 18 41 30,5 SACRAMENTO KINGS 61 18 43 29,5 PHOENIX SUNS 62 18 44 29,0

R. K.