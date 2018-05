Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Po deževnem začetku vikenda je bila proga dopoldne še precej namočena, drugi del dirke pa je potekal v idealnih razmerah. Foto: Jure Mernik V Škednju pri Slovenskih Konjicah si je tretjo dirko državnega prvenstva ogledalo tudi veliko navijačev. Foto: Jure Mernik Sorodne novice Slavje Gajserja na uvodu v domačo sezono Dodaj v

Gajser kljub padcu z naskokom najboljši na domačih tleh

V Škednju tekmovalo 130 motokrosistov

6. maj 2018 ob 19:21

Slovenske Konjice - MMC RTV SLO

Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser je v Škednju pri Slovenskih Konjicah je proslavil še eno zmago na domačih tleh, bil je najboljši na tretji tekmi državnega prvenstva v motokrosu.

V Škednju je skupno tekmovalo preko 130 motokrosistov iz Slovenije in sosednjih držav. V preostalih kategorijah so na tretji letošnji dirki za DP slavili Maks Mausser (MX 125), Jan Pancar (MX2), Madžar Noel Zanozc (MX 85), Jaka Peklaj (MX 65), Sašo Kragelj (MX veterani 40) in Bogomir Gajser (MX veterani 50).

Kljub padcu zmagal z veliko prednostjo

Gajser, ki se med tekmami med svetovno elito, redno udeležuje tudi preizkušenj v državnem prvenstvu, je pričakovano slavil. V Škednju je skupno tekmovalo preko 130 motokrosistov iz Slovenije in sosednjih držav.

Gajser je kljub padcu tik pred koncem druge vožnje, z veliko prednostjo ciljno črto prečkal kot zmagovalec. Drugi je bil hrvaški tekmovalec Matija Kelava, skupno tretje mesto pa je z nekaj smole v drugi vožnji, osvojil Klemen Gerčar (AMD Brežice). Gajser je po polovici državnega prvenstva v skupnem seštevku še povečal svojo prednost, ki zdaj znaša sedemnajst točk pred drugouvrščenim Gerčarjem.

Tretja zmaga Mausserja

Maks Mausser (Motocross-Ski Gajser Team) letos v kategoriji MX 125 žanje rezultate treningov pod vodstvom Bogomirja Gajserja. Osvojil je še tretjo zmago letos in tako po polovici državnega prvenstva vodi s polnim izkupičkom točk. Med najboljšo trojico sta končala še Matevž Robek in Gašper Polajžer, oba člana MK Fire Group. Zelo zanimivo je bilo v dirki kategorije MX 2, kjer se je po poškodbi vrnil aktualni državni prvak Jak Pancar (AMD Šentvid pri Stični) in se je za zmago boril z letos vodilnim Luko Milcem (AMD Vurberk). Oba sta zmagala po eno vožnjo in sta osvojila enako število točk, skupno zmago na dirki pa je z zmago v drugi vožnji osvojil Pancar.

V kategoriji MX 65 je še drugič zapored prepričljivo slavil Jaka Peklaj (AMD Šentvid pri Stični), družbo sta mu na zmagovalnem odru delala predstavnika gorenjskega društva AMD Radovljica, Tine Novak, ki je bil drugi in Luka Kranjc, ki je dirko končal kot tretji. Tudi v kategoriji MX 85 pri vrhu ni novosti, znova je zmagal madžarski motokrosist Noel Zanocz. Z drugim mestom se je tokrat izkazal Bor Brejc (MK Fire Group), ki je izkušnje nabiral na dirki evropskega prvenstva, tretji je bil predstavnik Italije, Matija Šterpin.

Poraz Koščaka po več kot enem letu

Pri mlajših veteranih je bil aktualni državni prvak Borut Koščak (AMD Šentvid pri Stični) po več kot letu dni prvič poražen. Na motokros steze se je po letih premora vrnil osemnajstkratni državni prvak v motokrosu Sašo Kragelj (ŠD MX Akademija Sašo Kragelj), ki je očitno dobro treniral in je osvojil prvo zmago v veteranski kategoriji. Koščak je bil drugi, tretje mesto je osvojil Tomaž Jankovič (Motocross-Ski Gajser Team). Med starejšimi veterani pri vrhu ni bilo presenečenj, zmagal je Bogomir Gajser (Motocross-Ski Gajser Team) pred Alojzijem Fortuno (MK team Fortuna) in Andrejem Rusom (MK Fire Group).

V kategoriji pokalnega tekmovanja MX 50 se je znova veselil Val Slavec (ŠD APJ), pred madžarskim tekmovalcem Aronom Kantono in Matejem Cencljem (AMD Lukovica).

Naslednja dirka za državno prvenstvo bo 24. junija v Mačkovcih.

