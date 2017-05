Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nicky Hayden se je okoli 14. ure hudo poškodoval v nesreči v Riccioneju. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hayden udeležen v hudo prometno nesrečo

Ameriški motociklist s kolesom trčil v avtomobil

17. maj 2017 ob 18:35

Riccione - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji svetovni motociklistični prvak razreda MotoGP Nicky Hayden je bil po poročanju medijev med kolesarjenjem v Italiji udeležen v prometno nesrečo.

35-letnega Američana, ki je bil v Italiji zaradi dirke v Imoli, naj bi pri Riccioneju pri Riminiju med kolesarjenjem podrl avtomobil, svetovni prvak iz leta 2006 je pri tem najprej trčil v vetrobransko steklo, nato pa ga je odbilo na cestišče.

Kot je poročal časnik Corriere della Sera, je Hayden, ki od prejšnje sezone za Hondo vozi v seriji superbike, pri padcu utrpel poškodbe glave in prsnega koša, a so ga že na kraju nesreče stabilizirali in prepeljali v bolnišnico v Riminiju.

Podrobnosti nesreče in o stanju ameriškega motociklista policija in v bolnišnici še niso razkrili.

