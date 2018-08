Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ott Tänak je zmagal drugič zapored, saj je bil najboljši že na Finskem pred tremi tedni. Foto: EPA Dodaj v

Tänak v Nemčiji zmagal drugič zapored

V skupnem seštevku Neuville za Ogierjem

19. avgust 2018 ob 15:05

Trier - MMC RTV SLO

Estonec Ott Tänak (Toyota) je zmagovalec relija za svetovno prvenstvo v Nemčiji. Na deveti dirki sezone je premagal vodilnega v skupnem seštevku Belgijca Thierryja Neuvilla (Hyundai).

Neuville je zaostal 39 sekund, tretji pa je bil Finec Esapekka Lappi (Toyota) z minuto zaostanka. Tänak je bil na reliju v Nemčiji najboljši že v lanski sezoni, drugič zapored pa je dobil dirko svetovnega prvenstva, saj je bil najboljši tudi na Finskem pred tremi tedni.

Estonski dirkač je bil eden redkih, ki so dirko v Nemčiji končali brez večjih težav. Dirka z značilnimi ozkimi asfaltnimi cestami med vinogradi in po drugi strani širokimi betonskimi cestami nekdanje vojaške baze Panzerplatte vedno terja žrtve med dirkalniki in tudi letošnja izvedba relija ni bila izjema.

Po reliju v Nemčiji je v skupnem vodstvu zanesljivo ostal Neuville, ki ima zdaj 172 točk, drugi je s 149 točkami svetovni prvak Francoz Sebastien Ogier (Ford), ki je bil tokrat četrti, Tänak pa je s 136 točkami tretji. Sezona svetovnega prvenstva se bo nadaljevala v Turčiji med 13. in 16. septembrom.

"O lovu na Ogierja v SP-ju je še prezgodaj razmišljati. Sem pa vesel, da mi je uspelo zmagati, ta reli je zelo zahteven in specifičen. Sebastien je vozil na meji, tako da sem moral tudi jaz dati vse od sebe, na koncu se je izšlo odlično," je po zahtevni dirki zadovoljno razmišljal Tänak, ki je število zmag v karieri na relijih najvišje ravni zdaj dvignil na pet. Letos je slavil že tretjič, po Argentini in Finski, ima pa še lanski zmagi na Sardiniji ter tudi v Nemčiji.

NEMČIJA, 9. dirka sezone Končni vrstni red: 1. O. TÄNAK EST/toyota 3:03:36,9 2. T. NEUVILLE BEL/hyundai +39,2 3. E. LAPPI FIN/toyota 1:00,' 4. S. OGIER FRA/ford 1:34,5 5. T. SUNINEN FIN/ford 2:02,9 6. A. MIKKELSEN NOR/hyundai 2:13,8 7. C. BREEN IRS/citroën 2:39,1

Vrstni red po 9 od 13 dirk: 1. T. NEUVILLE BEL/hyundai 172 2. S. OGIER FRA/ford 149 3. O. TÄNAK EST/toyota 136 4. E. LAPPI FIN/toyota 88 5. D. SORDO ŠPA/hyundai 65 6. A. MIKKELSEN NOR/hyundai 60 Moštva: 1. HYUNDAI 254 2. FORD 241 3. TOYOTA 224 4. CITROËN 159

T. J.