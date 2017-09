Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Matej Žagar je s tekmeci zanesljivo opravil. Foto: Borut Cvetko Dodaj v

Življenjska forma Žagarja: tudi v Stockholmu zasedel sam vrh

V skupnem seštevku na osmem mestu

23. september 2017 ob 22:22,

zadnji poseg: 23. september 2017 ob 22:53

Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Slovenski spidvejist Matej Žagar je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v Stockholmu na Švedskem. V finalu je premagal Poljaka Bartosza Zmarzlika in lanskega zmagovalca Avstralca Jasona Doyla.

Žagar je v življenjski formi, saj je prvič v karieri dosegel dve zmagi zapored v grand prixu in se tako v skupnem seštevku prebil na osmo mesto, ki mu dve dirki pred koncem zagotavlja nastope med elito tudi v novi sezoni. Žagar ima 86 točk, eno več kot devetouvrščeni Slovak Martin Vaculik. Vodi pa Doyle s 132 točkami.

"A smo ali nismo?"

"Super, bilo je izjemno. Še nikoli nisem dobil dveh dirk zaporedoma. A smo ali nismo?" je bil v prvem odzivu po zmagi navdušen Žagar in dodal: "Hvala vsem, ki so verjeli vame, hvala ekipi. Presrečen sem, naredil sem vse, kar sem lahko. Za SP je to zelo pomembno, seveda je moj cilj vselej, da napadam, ni pa boljšega razpleta, kot je bil danes."

V rednem delu tudi nekaj sreče

Po rednem delu je 34-letniku kazalo precej slabo, saj je v svojih petih vožnjah zbral le sedem točk. Zares je zablestel v četrti in zmagal, sicer pa dobil še eno drugo mesto in dve tretji. V svoji zadnji vožnji je bil zadnji, potem ko mu je v zadnjem krogu odpovedal motor, seštevek sedmih točk pa po navadi ni dovolj za preboj med osmerico polfinalistov. A slovenski prvak je imel v Stockholmu tudi nekaj sreče. Poljak Maciej Janowski je v svoji zadnji vožnji tudi naredil napako in izgubil pomembno točko, tako da je na koncu z enakim seštevkom obtičal na devetem mestu za Žagarjem.

Neverjeten razplet tudi v polfinalu

Slovenski predstavnik v polfinalu ni mogel izbirati startnega položaja, v konkurenci Avstralca Chrisa Holderja, Rusa Emila Sajfutdinova in Danca Petra Kildmanda pa je kljub temu po že skoraj neverjetnem razpletu prišel do finala. Ob prvem startu je namreč padel Rus, ki se je boril s Slovencem, sodniki so na srečo Žagarja krivdo za padec pripisali Sajfutdinovu, ki si je prislužil diskvalifikacijo. Ob ponovljenem startu pa je Holder trčil v Kildemanda in tudi on končal z diskvalifikacijo. Žagar je imel tako finale že zagotovljen, v tretji ponovitvi polfinala pa je zelo dobro startal in nato brez težav dobil dvoboj z Dancem.

V finalu mojstrsko opravil s tekmeci

V drugem polfinalu sta napredovala Doyle in Zmarzlik, brez finala sta ostala domača aduta Fredrik Lindgren in Antonio Lindbaeck. V finalu je Žagar izbral modro startno izhodišče, potem pa mojstrsko opravil s tekmeci. V prvem krogu je prehitel Doyla (Avstralec je sicer blestel v tem večeru in imel s petimi zmagami na koncu kar 18 točk), nato pa brez pravega tekmeca v vodstvu suvereno odpeljal do ciljne črte.

Ponovil uspeh izpred 14 dni

Slovenski šampion je tako ponovil uspeh z zadnje dirke v Teterowu v Nemčiji pred 14 dnevi, ko je prvič v tej sezoni slavil. Skupno je današnja zmaga zanj peta v karieri na dirkah serije grand prix; ob obeh letošnjih ima še tri iz Tampereja 2014 ter Gorzowa in Varšave 2015. Naslednja postaja SP-ja bo Torunj na Poljskem 7. oktobra, zadnja dirka sezone bo v Melbournu 28. oktobra.

Svetovno prvenstvo, skupni seštevek (10): 1. Jason Doyle (Avs) 132, 2. Patryk Dudek (Pol) 110, 3. Maciej Janowski (Pol), 4. Fredrik Lindgren (Šve) 107, 8. Emil Sajfutdinov (Rus) 102, 6. Tai Woffinden (VBr) 100, 7. Bartosz Zmarzlik (Pol) 94, 8. Matej Žagar (Slo) 86, 9. Martin Vaculik (Slk) 85 ...

