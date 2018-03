Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Philippe Coutinho je dosegel evrogol na Rosaledi. Foto: Reuters Luis Suarez je imel poleg zadetka še veliko priložnosti. Foto: Reuters Cristiano Ronaldo je v letošnji sezoni dosegel 18 golov v španskem prvenstvu, potem ko je bil na uvodnih osmih tekmah natančen le enkrat. Foto: Reuters Dodaj v

Barcelona tudi brez Messija do zanesljive zmage v Malagi

Ronaldo zrežiral zmago Reala

10. marec 2018 ob 23:19

Malaga - MMC RTV SLO

Barcelona je tudi brez Lionela Messija odnesla tri točke iz Malage (0:2) in ostaja neporažena deset krogov pred koncem španskega prvenstva.

Argentinski virtuoz je izpustil prvo prvenstveno tekmo v letošnji sezoni, saj je dobil tretjega sina Cira. Odpisana Malaga ni imela nobene možnosti za presenečenje, večino tekme so gostitelji odigrali le z deseterico.

Katalonci so močno pritisnili že na začetku srečanja na La Rosaledi. Po četrt ure igre je Jordi Alba z desne strani podal pred vrata, kjer je Luis Suarez z glavo zatresel mrežo. V 28. minuti je Ousmane Dembele v kazenskem prostoru lepo zaposlil Philippa Coutinha, ki je s peto velemojstrsko preusmeril žogo v mrežo.

Garica izključen po grobem štartu

Po pol ure igre je Samu Garcia z drsečim štartom pokosil Jordija Albo. Klasični štart od zadaj in sodnik Juan Martinez Munuera je takoj pokazal rdeči karton. Malaga, ki je aprila lani premagala Barcelono z 2:0 in zadala Kataloncem zadnji prvenstveni poraz, je bila v nadaljevanju nemočna. Vratar Roberto Jimenez je preprečil še precej višji poraz v drugem polčasu.

Messi bo zagotovo igral na sredini povratni tekmi osmine finala Lige prvakov proti Chelseaju, prva tekma v Londonu se je končala z remijem (1:1). Vprašljiv je nastop poškodovanega kapetana Andresa Inieste.

"Messi je najboljši igralec na svetu in na vsaki tekmi ga potrebujemo. Vsi smo mu čestitali ob povečanju družine in nestrpno ga pričakujemo na treningu pred tekmo s Chelseajem. Pričakovali smo težjo tekmo. Zelo se je poznalo, da smo dvakrat hitro zadeli in imeli nato še igralca več," je bil zadovoljen Coutinho.

Zidane: Ronaldo je z neke druge galaksije

Eibar se je dobro upiral madridskemu Realu (1:2). Kraljevi klub, ki zaostaja kar 15 točk za vodilno Barcelono, je povedel v 34. minuti, ko je Cristiano Ronaldo zadel po podaji Luke Modrića. Na začetku drugega dela je izenačil Ivan Ramis po podaji iz kota, Sergio Ramos ga je slabo pokril. Šest minut pred koncem je Ronaldo z glavo zabil žogo pod prečko po natančnem predložku Danija Carvajala z desne strani.

"Ronaldo je z neke druge galaksije. Že pred tekmo sem vedel, da bo zadel. Ko je dosegel drugi gol, je želel še tretjega. Takega nosilca igre potrebujemo," je bil navdušen trener Zinedine Zidane.

Valencia se je utrdila na četrtem mestu

Sevilla je izgubila proti Valencii z 0:2, oba zadetka je prispeval Rodrigo Moreno. Andaluzijci zdaj zaostajajo kar enajst točk za netopirji, ki so četrti. Izbranci Vincenza Montelle bodo v torek igrali povratno tekmo osmine finala lige prvakov na Old Traffordu. Pred dvema tednoma so se z Manchester Unitedom razšli brez golov.

28. krog:

GIRONA - DEPORTIVO 2:0 (1:0)

Stuani 21., Juanpe 57.



EIBAR - REAL MADRID 1:2 (0:1)

Ramis 50.; Ronaldo 34., 84.

Eibar: Dmitrović, Capa, Ramis, Arbilla (67./Paulo Oliveira), Jose Angel, Escalante (85./Diop), Dani Garcia, Pedro Leon, Jordan, Inui (87./Charles), Kike.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane (23./Nacho), Ramos, Marcelo, Casemiro, Modrić, Kroos (71./Benzema), Isco (71./Vazquez), Ronaldo, Bale.

Sodnik: Jose Luis Munuera Montero





SEVILLA - VALENCIA 0:2 (0:1)

Rodrigo 25., 68.



GETAFE - LEVANTE 0:1 (0:0)

Coke 79.

RK: Ruiz Ojeda 83./Levante



MALAGA - BARCELONA 0:2 (0:2)

Suarez 15., Coutinho 28.

RK: Samu Garcia 30./Malaga

Malaga: Roberto, Rosales, Luis Hernandez, Miquel, Ricca, Samu Garcia, Iturra, Lacen, Chory Castro (61./Lestienne), Rolan (78./Success), En-Nesyri (79./Ideye).

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto (74./Andre Gomes), Pique, Umtiti, Jordi Alba (77./Digne), Rakitić, Busquets, Paulinho, Dembele (85./Vidal), Suarez, Coutinho.



Sodnik: Juan Martinez Munuera

Nedelja ob 12.00:

ESPANYOL - REAL SOCIEDAD



Ob 16.15:

ATLETICO MADRID - CELTA VIGO



Ob 18.30:

LAS PALMAS - VILLARREAL



Ob 20.45:

ATHLETIC BILBAO - LEGANES



Ponedeljek ob 21.00:

ALAVES - BETIS

Lestvica: BARCELONA 28 22 6 0 72:13 72 ATLETICO MADRID 27 18 7 2 45:12 61 REAL MADRID 28 17 6 5 67:30 57 VALENCIA 28 17 5 6 54:30 56 SEVILLA 28 14 3 11 36:42 45 GIRONA 28 12 7 9 40:36 43 VILLARREAL 27 12 5 10 36:32 41 EIBAR 28 11 6 11 35:41 39 CELTA VIGO 27 11 5 11 45:39 38 REAL BETIS 27 11 4 12 43:52 37 GETAFE 28 9 9 10 33:26 36 REAL SOCIEDAD 27 9 6 12 49:48 33 LEGANES 27 9 6 12 23:32 33 ATHLETIC BILBAO 27 7 11 9 27:31 32 ESPANYOL 27 7 11 9 24:33 32 ALAVES 27 10 1 16 24:39 31 LEVANTE 28 4 12 12 23:42 24 LAS PALMAS 27 5 5 17 20:55 20 DEPORTIVO 28 4 7 17 25:59 19 MALAGA 28 3 4 21 16:45 13

A. G.