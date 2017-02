Bayern v 2. polčasu zmlel Arsenal, Real do zmage po preobratu

Povratni tekmi 7. marca

15. februar 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 15. februar 2017 ob 23:43

Madrid/München - MMC RTV SLO

Real Madrid in Bayern sta si na prvih tekmah osmine finala Lige prvakov priigrala lepo prednost. Madridčani so Napoli premagali s 3:1, Münchenčani pa Arsenal s 5:1.



Bayern je na Allianz Areni po 1:1 v prvem polčasu tri zadetke dosegel od 53. do 63. minute, piko na i pa je postavil rezervist Thomas Müller v 88. minuti. To je bila že 16. zaporedna domača zmaga Münchenčanov v tem tekmovanju.

Mrežo topničarjev je v 11. minuti načel Arjen Robben z značilnim prodorom proti kazenskemu prostoru in strelom z levico z 20 metrov v oddaljenejši zgornji kot vrat Davida Ospine. V 30. minuti je izenačil Alexis Sanchez, potem ko mu je kolumbijski vratar najprej ubranil strel z 11-metrovke (z roko je igral Robert Lewandowski), nato pa je odbito žogo v drugem poskusu le spravil v mrežo.

Kmalu po odmoru je moral zaradi poškodbe predčasno z zelenice Arsenalov kapetan Laurent Koscielny, kar je bil hud udarec za obrambo gostov. V 53. minuti je za 2:1 z glavo zadel Lewandowski, potem ko je bil po predložku Philippa Lahma z desne strani v skoku višji od Shkodrana Mustafija. Tri minute pozneje je Poljak s peto sijajno zaposlil Thiaga Alcantaro, ki je povišal na 3:1. V 63. minuti je Španec po odbiti žogi po kotu z roba kazenskega prostora s polvolejem v polno meril še enkrat (žoga je zadela Granita Xhako in spremenila smer), pred koncem pa je rane gostov dodatno posolil Müller, ki je po kratki podaji Thiaga mrežo zatresel z levico dve minuti po menjavi Lewandowskega.

Mojstrovini Insigneja in Casemira

Napoli, ki naskakuje prvo uvrstitev v četrtfinale Lige prvakov, je na Santiago Bernabeuu doživel prvi poraz po 18 tekmah. V 8. minuti je sicer povedel, ko se je Lorenzo Insigne imenitno znašel, ko je po podaji Mareka Hamšika videl, da Keylor Navas stoji preveč iz vrat, in s 35 metrov z zavitim strelom poslal žogo ob vratnici. Deset minut pozneje je po predložku Danija Carvajala z glavo izenačil Karim Benzema. Francoz je imel še nekaj priložnosti, v 42. minuti je zadel vratnico.

Real je tekmo v svoj prid obrnil na začetku drugega polčasa. V 49. minuti je Cristiano Ronaldo z desne strani podal nazaj na rob kazenskega prostora, tam pa je s strelom "iz prve" z notranjim delom stopala za vodstvo domačih poskrbel Toni Kroos. Pet minut pozneje je nov udarec gostom zadal Casemiro, ki je zatresel mrežo z izvrstnim volejem s 25 metrov. Deset minut pred koncem so zadetek Napolijevega napadalca Joseja Callejona slovenski sodniki na čelu z Damirjem Skomino zaradi nedovoljenega položaja upravičeno razveljavili.

Liga prvakov, osmina finala

REAL MADRID - NAPOLI 3:1 (1:1)

Benzema 18., Kroos 49., Casemiro 54.; Insigne 8.

Real Madrid: Navas, Marcelo, Varane, Ramos ( 71./Pepe), Carvajal, Casemiro, Modrić , Kroos, James Rodriguez ( 76./Vazquez), Benzema ( 81./Morata), Ronaldo.

Napoli: Reina, Ghoulam, Koulibaly, Albiol, Hysaj, Zielinski ( 75./Allan), Diawara, Hamšik ( 83./Milik), Callejon, Mertens , Insigne.

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)



BAYERN - ARSENAL 5:1 (1:1)

Robben 11., Lewandowski 53., Thiago 56., 63., Müller 88.; Sanchez 30.

Bayern: Neuer, Lahm , Javi Martinez, Hummels , Alaba, Xabi Alonso, Vidal, Robben ( 88./Rafinha), Thiago, Douglas Costa ( 84./Kimmich), Lewandowski ( 86./Müller).

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi , Koscielny ( 49./Paulista), Gibbs, Coquelin ( 77./Giroud), Xhaka , Iwobi ( 66./Walcott), Oxlade-Chamberlain, Özil, Sanchez .

Sodnik: Milorad Mažić (Srbija)



Povratni tekmi bosta 7. marca ob 20.45.

