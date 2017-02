Poudarki Odmevi po torkovih tekmah Lige prvakov Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Angel di Maria, ki je v torek praznoval 29. rojstni dan, je načel mrežo Barcelone s prostega strela, v drugem polčasu pa je z mojstrskim strelom z levico povišal na 3:0. Foto: EPA Lionel Messi je najboljši strelec Lige prvakov v letošnji sezoni. Dosegel je deset golov v skupinskem delu tekmovanja, v Parizu pa ni niti enkrat resneje ogrozil Kevina Trappa. Foto: EPA Edinson Cavani in Julian Draxler sta v letošnji sezoni doživela drugo pomlad. Foto: EPA Unai Emery je doživel kar 16 porazov proti Barceloni v španskem prvenstvu in pokalu, tokrat pa se je veselil najslajše zmage nad Katalonci. Foto: EPA Prva misel Thomasa Tuchla po porazu v Lizboni v pogovoru za televizijsko postajo Sky: "Shit happens." Foto: EPA Kostas Mitroglou je na začetku drugega polčasa unovčil nekaj minut nezbranosti pri Borussii. Foto: EPA Sorodne novice Polom Barcelone na Parku princev Emery želi tudi brez Silve in Motte presenetiti Barcelono Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Luis Enrique: To je bil katastrofalen večer

Lineker: Nikoli nisem videl Messija igrati tako slabo

15. februar 2017 ob 07:36

Pariz, Lizbona - MMC RTV SLO

Tako slabe Barcelone na pomembni tekmi v zadnjem desetletju nogometna Evropa še ni videla. Trener Luis Enrique je prevzel odgovornost za torkov polom na Parku princev.

V letošnji sezoni so Katalonci le bleda sence ekipe, ki je prevladovala v Španiji in tudi v Evropi. V španskem prvenstvu jih je velikokrat rešil Lionel Messi, ki pa so ga Parižani uspeli popolnoma odrezati. Serijski francoski prvaki, ki še nikoli niso zaigrali v polfinalu Lige prvakov, so se veselili najbolj odmevne zmage v tem tekmovanju (4:0). Trener Unai Emery je pripravil odlično taktiko.

Na Camp Nouu je Barcelona popolnoma drugačna ekipa, za napredovanje pa bi jim moral uspeti preobrat epskih razsežnosti, ki ga v najmočnejšem klubskem tekmovanju do zdaj še ni bilo.

Luis Enrique pričakuje herojsko predstavo čez tri tedne

"V vseh prvinah igre smo zaostajali. Bili smo vseskozi v podrejenem položaju. Končni izid je pravi pokazatelj dogajanja na igrišču. To je bil katastrofalen večer za nas. Prevzemam odgovornost za ta visok poraz," je pojasnil Luis Enrique, ki je pred dvema letoma popeljal Barco do trojne krone.

Nekdanji odlični napadalec se ne predaja: "Zdaj smo res v težkem položaju. Na Camp Nouu bomo potrebovali herojsko predstavo. Zakaj pa ne bi sanjali o preobratu?"

Pred štirimi leti je Barcelona prvo tekmo osmine finala v Milanu izgubila z 0:2, potem pa je odpravila rdeče-črne kar s 4:0. Med najboljših osem ekip v Evropi se zadnjič ni uspela prebiti leta 2007.

"Paris SG je bil preprosto precej boljši. Odigrali so odličnih 90 minut, taktično so nas nadigrali. Zares so delovali močno, fizično se nismo mogli kosati z njimi," je dodal Sergio Busquets. Barcelona je sprožila le en strel v okvir vrat, PSG pa kar 10. 57-odsotna posest žoge ni prav nič pomagala petkratnim evropskim prvakom, ki so bili v bližini vrat popolnoma brez idej.

Katalonci so favoriti v finalu kraljevega pokala, Alaves 27. maja na stadionu Vicente Calderon v Madridu ne bi smel predstavljati visoke ovire. Precej težje bo ubraniti prvenstveno lovoriko, saj ima madridski Real točko naskoka in tudi dve tekmi manj.

Nepozaben rojstni dan za Cavanija in di Mario

Najboljši igralec tekme je bil Angel di Maria, ki je dosegel dva izjemna zadetka z levico. Štiri sezone je Argentinec igral za madridski Real in odigral tudi številne "el clasice", kjer pa je kraljevi klub v večini primerov izgubil.

"To je bil popoln večer. Preprosto se ne bi moglo razplesti bolje. Pred tekmo sem pomislil, da bi lahko bil najslabši dan, a postal je najboljši. Odigrali smo sijajno tekmo in naredili korak k našemu cilju," je bil navdušen di Maria, ki bi si težko predstavljal lepše praznovanje 29. rojstega dne.

30. rojstni dan je praznoval Edinson Cavani, ki je postavil končni izid v 71. minuti. Urugvajski napadalec je bil v zadnjih sezonah globoko v senci Zlatana Ibrahimovića. Po odhodu Šveda k Manchester Unitedu je stopil na veliko sceno in je najboljši strelec francoskega prvenstva s 25 goli.

Draxler doživel preporod na Parku princev

Julian Draxler je veljal za največjega dragulja nemškega nogometa. Kalil se je v mladinski šoli Schalkeja in tudi v Bundesligi navduševal navijače na Veltins Areni. Pred letom in pol ga je menedžer Klaus Allofs zvabil v Wolfsburg, kjer pa so se začele velike težave. Nikakor se ni znašel in januarski prestop v PSG je bil zanj rešitev.

"Težko pojasnim, zakaj gre vse zdaj tako dobro. V Parizu sem se hitro znašel. Mesto mi je všeč, s soigralci sem se takoj ujel. Na tekmi z Barcelono smo bili vsi maksimalno motivirani. Težko si je zamisliti večjo tekmo na Parku princev. Vzdušje je bilo neverjetno," je Draxler kar žarel od zadovoljstva.

Emery: 90 minut na Camp Nouu je lahko zelo dolgih

"Izkazali smo se z ekipno igro, imeli pa smo tudi prebliske posameznikov. Na povratni tekmi na Camp Nouu bo treba ponoviti tako igro. Zelo spoštujem Barcelono in 90 minut je lahko zelo dolgih. Potrebna bo maksimalna koncentracija," ostaja previden Emery.

Nekdanji sijajni napadalec angleške reprezentance Gary Lineker, ki je med letoma 1986 in 1989 igral za Barcelono, je bil prav tako presenečen nad igro Kataloncev: "Res je, da je PSG odigral briljantno, vendar še nikoli nisem videl tako slabe Barcelone. Zagotovo nikoli nisem videl Messija igrati tako slabo. Nikoli!"

Borussia neučinkovita v Lizboni

Zelo napeta bo tudi povratna tekma na stadionu Westfalen. Borussia je v Lizboni prevladovala in prav nevarjetno je, da ni uspela vsaj enkrat zatresti mreže Benfice. Imela je več strelov (4:14, v okvir 1:4) in tudi kotov (3:10). Gostitelji so imeli na stadionu Luz le 35-odstotno posest, večji del srečanja so se disciplinirano branili.

Aubameyang kaznovan za ležernost

Pierre-Emerick Aubameyang je preveč ležerno izvedel najstrožjo kazen v 58. minuti. Žogo je poslal po sredini vrat in odlični vratar Ederson jo je zlahka odbil, saj je stal na mestu. Najboljši strelec Bundeslige je bil zamenjan le štiri minute zatem. Ederson je imel veliko srečo v 40. minuti, ko je zgrešil žogo in podrl Ousmaneja Dembeleja na črti kazenskega prostora. Sodnik Nicola Rizzoli tega ni opazil, veliko napako pa so naredili predvsem njegovi pomočniki, ki so bili bolje postavljeni.

Tuhcel: To se lahko zgodi le v nogometu

Trener Thomas Tuchel je bil besen po sramotnem porazu proti zadnjeuvrščenem Darmstadtu v soboto (2:1) in njegovi izbranci so prikazali popolnoma drugačen obraz.

"Ne samo, da smo igrali zelo dobro. Mislim, da smo odigrali kar odlično tekmo. Benfici nismo dopustili ničesar, iz edinega strela na vrata pa smo prejeli zadetek. Priigrali smo si ogromno priložnosti. Morda le kakšnih pet minut nismo nadzorovali poteka srečanja. To se lahko zgodi le v nogometu. Po takem izidu je najboljša stvar, da je na sporedu še povratna tekma. Ponosen sem na našo predstavo, vseeno pa prevladuje grenkoba poraza. Prepričan sem, da bomo na povratni tekmi učinkoviti," je razlagal trener črno-rumenih.

"Sreča nam je res obrnila hrbet. Morali bi zmagati z 2:1 ali celo s 3:1. Niti slučajno še nismo v izgubljenem položaju, čeprav je tak poraz res grenak. Na stadionu Westfalen igramo vedno precej bolje in tekma bo zagotovo potekala drugače," je dodal mladi vezist Julian Weigl.

Rui Vitoria: Vsi se zavedamo, kaj nas čaka v Dortmundu

"Navdušen sem nad borbeno predstavo. Samo na tak način smo lahko dobili tekmo proti tako močnemu tekmecu. Povratna tekma bo izjemno težka. Vsi se zavedamo, kaj nas čaka v Dortmundu," ostaja previden trener Benfice Rui Vitoria.

