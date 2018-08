Mariborčani popustili v drugem polčasu – Rangersi z lepo prednostjo v Ljudski vrt

Viler dosegel edini zadetek za Štajerce

9. avgust 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 9. avgust 2018 ob 22:37

Glasgow - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so na prvi tekmi 3. predkroga Evropske lige izgubili v Glasgowu, Rangersi so bili boljši s 3:1. Edini zadetek za Štajerce je dosegel Mitja Viler.



Mariborski nogometaši so na kultnem stadionu Ibrox pred 48.800 glasnimi navijači pokazali dobro igro predvsem v prvem polčasu. Rangersi so se prebudili v nadaljevanju, ko so hitro povedli z najstrožje kazni. V Ljudskem vrtu čaka izbrance Darka Milaniča naslednji četrtek ob 20.15 težka naloga, slovito škotsko ekipo bodo skušali iz evropskih tekmovanj izločiti še drugič v zgodovini.

Morelos poskrbel za sanjski uvod Škotov

Gostitelji so povedli iz prve resne akcije. Scott Arfield je odvzel žogo Amirju Derviševiću, v nadaljevanju akcije je do udarca prišel Ryan Kent, a je Jasmin Handanović z izjemnim posredovanjem odbil žogo. Pred vrati je ostal neoviran Alfredo Morelos, ki je zlahka potisnil žogo v mrežo.

Po četrt ure igre je Aleks Pihler poskusil z 20 metov, vratar Allan McGregor pa je z nekaj težavami ukrotil žogo. V 21. minuti je branilec Jon Flanagan s komolcem v obraz zadel Denisa Klinarja, ki je obležal na tleh. Sodnik Roi Reinshreiber je pokazal rumeni karton.

V 25. minuti je Ibrox za nekaj trenutkov obmolknil, saj so Mariborčani odigrali lepo akcijo, prvi strel Derviševića je odbil McGregor, nato pa je poskus Luke Zahovića blokiral James Tavernier. V 32. minuti je Dervišević podal s prostega strela, pred vratarjem pa se je v priložnosti znašel Saša Ivković, njegov strel z glavo je šel mimo desne vratnice.

Sledil je razburljiv zaključek prvega polčasa. V 36. minuti je Maribor prišel do kota, ki ga je izvajal Dervišević, z glavo je zaključil Ivković in streljal mimo gola. Tri minute zatem si je Handanović privoščil napako, podal je v prazno. Domači so prestregli žogo, Morelos jo je spravil v mrežo, a so izraelski sodniki zadetek zaradi nedovoljenega položaja razveljavili.

Viler z izjemnim strelom izenačil

Mariborčani so nato postajali iz minute v minuto nevarnejši. Pet minut pred odmorom je Dervišević z desne strani podal v kazenski prostor, kjer je Mitja Viler mojstrsko zabil žogo pod prečko. Pravi evrogol Primorca, ki je pred letom dni dosegel odločilni zadetek proti Hapoelu iz Beeršebe za preboj v skupinski del Lige prvakov.

Tavernier natančen z bele točke

V 50. minuti je Saša Ivković v kazenskem prostoru za dres povlekel Morelosa, sodnik Reinshreiber pa je pokazal na belo točko. Kapetan James Tavernier je poslal Handanovića v napačno smer za novo vodstvo Škotov. Na krilih navijačev so Škoti, ki jih s klopi vodi nekdanji zvezdnik angleškega nogometa in Liverpoola Steven Gerrard, prevzeli pobudo, z roba kazenskega prostora je močno streljal Tavernier, Handanović je bil na pravem mestu.

Coulibaly z glavo zagotovil lepo prednost

Milanič je skušal z menjavami osvežiti ekipo. Po uri igre je Gregorja Bajdeta zamenjal Jasmin Mešanović, ki je v nedeljo s hat-trickom potopil Aluminij v Kidričevem. Deset minut pred koncem je vstopil tudi Dare Vršič. Škoti so v zadnjih minutah pritisnili. Končni izid je postavil Lassana Coulibaly z glavo štiri minute pred koncem po natančni podaji rezervista Jamieja Murphyja.

Milanič ostaja optimist

"V prvem polčasu smo po naši veliki napaki v organizaciji igre dobili hiter zadetek. Igrali smo dober nogomet. V prvem polčasu smo izpeljali nekaj lepih akcij, nasprotnika smo dobro umirili. V drugem polčasu smo začeli slabo. Posledica je bil drugi zadetek. Nasprotnik je skozi naše napake dobival energijo. Tretji gol je otežil naš položaj. Glede na današnjo igro smo vseeno optimisti," je poudaril trener Milanič.

Gerrard: Drugi polčas najboljši, odkar vodim Rangerse

Gerrard je bil seveda zadovoljnejši: "Začeli smo dobro. Po 20 minutah smo igrali preveč individualistično. Med polčasom smo se zbrali in zaigrali bolje. Drugi polčas je bil najboljši, odkar vodim Rangerse."

Zmagovalec tega obračuna se bo v zadnjem predkrogu Evropske lige srečal z zmagovalcem dvoboja med rusko Ufo in Niederornom iz Luksemburga. Ufa je dobila prvo tekmo z 2:1.

EVROPSKA LIGA, 3. predkrog, prva tekma:

RANGERS - MARIBOR 3:1 (1:1)

48.801; Morelos 6., Tavernier 50./11-m, Coulibaly 86.; Viler 41.

Rangers: McGregor, Tavernier, Katić, Goldson, Flanagan , Arfield, Ejaria ( 78./Murphy), Coulibaly, Candeias, Kent ( 87./McCrorie), Morelos ( 88./Sadiq).

Maribor: Handanović, Klinar, Ivković , Šuler , Viler, Vrhovec, Dervišević, Pihler, Bajde ( 62./Mešanović), Tavares ( 79./Vršič), Zahović.

Sodnik: Roi Reinshreiber (Izrael)

Povratna tekma bo 16. avgusta ob 20.15.

