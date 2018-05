Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Fernando Torres in Jan Oblak na torkovem treningu v Lyonu. Foto: Reuters Stadion v Lyonu sprejme 59.186 gledalcev. Foto: Reuters Trener Marseilla Rudi Garcia spremlja svoje varovance na zadnjem treningu. Foto: Reuters VIDEO Gabi: Griezmann ima pred... Dodaj v

Simeone: Zdaj si želim še bolj "tečno" ekipo

Payet okreval po poškodbi mišice

15. maj 2018 ob 23:57

Lyon - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Nogometaši madridskega Atletica in Marseilla bodo v sredo ob 20.45 v Lyonu igrali finale Evropske lige. Jan Oblak bo poskušal priti do svoje prve evropske klubske lovorike.

Oblak bo v vratih Atletica v svojem tretjem evropskem finalu. Potem ko je v sezoni 2013/14 že igral v finalu Evropske lige z Benfico in dve leti pozneje v finalu Lige prvakov z Atleticom (obakrat sta njegova kluba klonila po 11-metrovkah proti Sevilli oziroma Realu), zdaj upa, da gre v tretje res rado.

Z evropskim naslovom se lahko izmed Slovencev pohvali le Srečko Katanec, ki je v sezoni 1989/90 s Sampdorio v finalu Pokala pokalnih zmagovalcev po podaljšku premagal Anderlecht.



"Burgos ima enako vizijo nogometa"

Atletico, ki je na osmih tekmah v letošnji Evropski ligi prejel samo štiri zadetke, bo moral igrati brez napotkov trenerja Diega Simeoneja, ki je izgubil živce v polfinalu proti Arsenalu in bo odslužil drugo izmed štirih tekem kazni.

"Pred šestimi leti sem si želel imeti 'tečno' ekipo in to mi je uspelo narediti. Zdaj si želim še bolj 'tečno'," je povedal Simeone, ki ga bo na klopi zamenjal pomočnik German "Mono" Burgos. Rojaku neizmerno zaupa: "Poznava se skoraj vse življenje. Imava enako vizijo nogometa. Kar koli jaz razmišljam, on razmišlja enako."

Madridčani bodo lahko računali tudi na Vitola, ki se vrača po poškodbi.

Payet: Morda bo dovolj že en zadetek

Pri Francozih je prvo ime Dimitri Payet, ki v petek na tekmi francoskega prvenstva proti Guingampu ni igral zaradi težav z mišico. Zdaj je že okreval in je pripravljen. V izločilnih bojih je zbral tri zadetke in šest podaj.

"Atletico ima zelo malo ranljivih točk. Treba bo biti hiter in učinkovit na majhnem prostoru ter izkoristiti priložnosti. Morda bo že en zadetek dovolj za zmago," pravi Payet. Simeone ga je označil za možgane Marseilla in tistega, ki ga bo treba ustaviti za prvo lovoriko Atletica po letu 2014.

Za Marseille prvi evropski finale po letu 2004

Atletico je dvakrat že zmagal v Evropski ligi (leta 2010 je z 2:1 ugnal Fulham, leta 2012 pa s 3:0 Athletic Bilbao), v Ligi prvakov pa je leta 2014 in 2016 izgubil finale proti Realu.



Marseille ni bil v finalu evropskih tekmovanj vse od leta 2004, ko je v Pokalu Uefa izgubil proti Valencii (2:0). Pet let prej je bila s 3:0 boljša Parma. Francoski klubi so še brez zmage v tem tekmovanju, je pa Marseille edina francoska ekipa, ki je postala evropski prvak. To se je zgodilo leta 1993, ko je OM premagal Milan.

Evropska liga, finale

Sreda ob 20.45:

MARSEILLE - ATLETICO MADRID

Verjetni postavi:

Marseille: Mandanda, Sakai, Luiz Gustavo, Rami, Sarr, Amavi, Ocampos, Zambo, Sanson, Payet, Thauvin.

Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Savić, Godin, Filipe Luis, Thomas, Saul Niguez, Gabi, Koke, Griezmann, Diego Costa.

Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

