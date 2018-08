Žvižgi Kekovi Rijeki, zgodovinska vrnitev Zenita

Lastnik Steaue kljub napredovanju kritičen

17. avgust 2018 ob 09:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Rijeke so končali evropske nastope in si ob porazu proti Sarpsborgu (0:1) prislužili žvižge na Rujevici. Trener Matjaž Kek ne beži od odgovornosti.

"To je bil odziv na naše nesprejemljive napake. Žvižgi povedo vse. Zaslužili smo si jih. Razočarani smo, posebej pa mi je žal, da smo razočarali vse naše navijače," je povedal slovenski strokovnjak na klopi Rijeke.

V 3. predkrogu Evropske lige je imela Rijeka lepo izhodišče za napredovanje. Na prvi tekmi je na Norveškem igrala 1:1. Na povratni tekmi bi jo v play off peljal že remi brez golov, a jo je pokopal zadetek Patricka Mortensena v 83. minuti.

Branilec Rijeke Dario Župarić je poudaril, da je Rijeka zadetka na prvi in povratni tekmi dobila iz prekinitve. "Prekinitve so naša velika slabost. Norvežani niso imeli na obeh tekmah nobene priložnosti iz igre, zadetka so dosegli iz prekinitve in nas izločili."

Hajduk usodni zadetek dobil v sodnikovem podaljšku

Neuspešen je bil še en hrvaški predstavnik, Hajduk. Poraz proti romunski Steaui z 2:1 je bil nadvse nesrečen, saj je junak tekme Harlem Gnohere ("Bizon", kot je vzdevek Francoza, je dosegel oba zadetka) v Bukarešti zmagovalca odločil v 93. minuti (video spodaj).

Na udaru kritik je predvsem napadalec Mirko Ivanovski, ki je to poletje prišel v Split, a še ni dosegel zadetka.

A niti pri Steaui ni bilo čutiti zadovoljstva. Kontroverzni lastnik kluba George Becali je kljub napredovanju oštel svoje igralce: "Kako naj bom zadovoljen po tej predstavi? Evropa ni za nas. Morda se bomo prebili v skupinski del, ker me ima Bog rad, ampak jasno je, da nismo evropska ekipa."

Zenit izničil štiri gole zaostanka

Najbolj razburljivo povratno tekmo 3. predkroga kvalifikacij Evropske lige so videli gledalci v St. Petersburgu, kjer je Zenitu na tekmi proti Dinamu iz Minska uspelo izničiti visok zaostanek s prve tekme (4:0) in zmagati kar z 8:1. Po rednem delu je Zenit, ki se je v lanski sezoni v Evropski ligi prebil med najboljših 16, vodil s 4:0 (ruski junak SP-ja Artem Dzjuba je zadel v 75. in 78. minuti), zato je sledil podaljšek, v katerem so gostitelji dosegli kar štiri zadetke, najprej (V 109. minuti) Argentinec Sebastian Driussi, nato je bil v 115. minuti Dzjuba uspešen z enajstmetrovke, v izdihljajih tekme pa je dvakrat zadel Robert Mak. V tem tekmovanju takšne vrnitve ni bilo od leta 1985, ko je Real izničil zaostanek 5:1 proti Borussii (M).

T. O.