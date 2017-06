Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Leonardo Jardim je presegel vsa pričakovanja z Monacom v letošnji sezoni. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jardim na klopi Monaca do leta 2020

Izbran za trenerja leta v fracoski ligi

7. junij 2017 ob 19:01

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Leonardo Jardim je podaljšal pogodbo z Monacom do leta 2020. Klub iz kneževine je v letošnji sezoni popeljal do naslova francoskega prvaka in do polfinala Ligi prvakov.

42-letni Portugalec je v Monte Carlu prišel junija 2014, ko je na klopi zamenjal Claudia Ranierija. Monaco je po 17 letih postal francoski prvak in Jardim je bil izbran tudi za najboljšega trenerja v francoski ligi.

"Veseli smo, da bomo projekt lahko nadaljevali z Jardimom, ki je eden najboljših evropskih trenerjev. V treh letih je naredil veliko, svoje delo pa je potrdil z letošnjim naslovom državnega prvaka, zato smo ponosni, da smo pogodbo podaljšali do leta 2020," je pojasnil podpredsednik kluba Vadim Vasiljev.

"Počutim se del kluba in kneževine. Zelo sem vesel, da bom lahko nadaljeval delo v Monacu. Za nami so tri fantastične sezone, še naprej pa bomo delali s takšno strastjo, kot smo do zdaj. Prepričan sem, da je pred nami svetla prihodnost," je dejal Jardim, ki j epred tem sedel še na klopi Sportinga, Olympiacosa, Brage, Beire-Mara in Chavesa.

