Legendarni Figo postal Čeferinov sodelavec

Čeferin želi v delo zveze vključiti čim več nekdanjih nogometašev

11. oktober 2017 ob 19:57

Zürich - MMC RTV SLO, STA

Nekdanjega portugalskega nogometnega zvezdnika Luisa Figa so imenovali za svetovalca Evropske nogometne zveze (Uefe), ki jo vodi Aleksander Čeferin.

44-letni Figo se bo ukvarjal z različnimi projekti, povezanimi s tehnično naravo nogometa, kot so pravila, in bo tudi vodilna osebnost ambasadorskega programa, so sporočili iz Uefe.

"Luis Figo je bil fantastičen igralec, zgledna osebnost tako na igrišču kot zunaj njega. Je visoko spoštovan v nogometu, zato sem zelo vesel, da se je pridružil naši ekipi. Njegovo široko nogometno znanje bo veliko prineslo Uefi," je za spletno stran Uefe povedal Čeferin.

Čeferin je že na začetku mandata poudaril, da želi v delo zveze vključiti čim več nekdanjih igralcev; tako sta se na začetku leta Uefi že pridružila Nadine Kessler, ki je vodja ženskega nogometa, ter kot svetovalec Dejan Stanković.

