Uefin nogometaš leta je ... Luka Modrić

Predsedniška nagrada v roke Davida Beckhama

30. avgust 2018 ob 18:55

V Monte Carlu so ob žrebu skupin za Ligo prvakov podelili tudi nagrade za najboljše nogometaše in nogometašice leta. Uefin nogometaš leta je postal Luka Modrić.

"Zelo sem vesel te nagrade. Rad bi se zahvalil vsem, ki so glasovali zame. Zahvalil bi se vsem, ki so me podpirali v dobrem in v slabem. Ta nagrada je za vas," je takoj po razglasitvi zbranim v Monte Carlu povedal hrvaški vezist, sicer najkoristnejši igralec preteklega svetovnega prvenstva v Rusiji.

Modrić je v boju za naziv nogometaša leta premagal Cristiana Ronalda (Real Madrid/Juventus) in Mohameda Salaha (Liverpool), ki sta bila uvrščena v ožji izbor. Modrić se je sicer v četrtek dvakrat povzpel na oder, predtem je pobral še nagrado za najboljšega vezista.

Petič zapored se je sicer zgodilo, da je Uefin nogometaš leta postal igralec iz španskega najelitnejšega prvenstva. Predtem sta nagrade pobirala Ronaldo in Lionel Messi (Barcelona). Zadnji, ki je prejel naziv in ni bil član španskega kluba, je bil Franck Ribery leta 2013 (Bayern München).

Predsednikova nagrada: David Beckham

Prva nagrada večera je romala v roke Davida Beckhama. Nekdanji kapetan angleške reprezentance in član Manchester Uniteda, Preston North Enda, Real Madrida, Los Angeles Galaxyja, Milana in PSG-ja je prejel Uefino predsedniško nagrado. Gre za nagrado, ki priznava izjemne dosežke, strokovno odličnost in vzorne osebne lastnosti nogometaša. Beckham se je tako pridružil izjemni druščini nekdanjih nogometašev, trenerjev in drugih vplivnežev v nogometu, ki so to nagrado prejeli v preteklosti. Ti so: Jacques Delors (1998), Guy Roux (2000), Juan Santisteban (2001), Bobby Robson (2002), Paolo Maldini (2003), Ernie Walker (2004), Frank Rijkaard (2005), Wilfried Straub (2006), Alfredo Di Stefano (2007), Bobby Charlton (2008), Eusebio (2009), Raymond Kopa (2010), Gianni Rivera (2011), Franz Beckenbauer (2012), Johan Cruyff (2013), Josef Masopust (2014) in Francesco Totti (2017).

Vratar leta: Keylor Navas

Naziv najboljšega vratarja leta je prejel čuvaj mreže madridskega Reala Keylor Navas, ki je kraljevemu klubu pomagal do naslova evropskega prvaka v Kijevu. Reprezentančni vratar Kostarike je resda v finalu žogo pobral iz svoje mreže po strelu Sadia Maneja, a je vseeno dvignil slovito lovoriko, potem ko je na drugi strani zelenice Liverpoolov vratar Loris Karius z najslabšo tekmo življenja prejel dva zadetka po hudih napakah. Za naziv najboljšega vratarja leta sta bila nominirana še Alisson Becker, ki je poleti iz Rome prestopil prav v Liverpool, in Gianluigi Buffon, ki se je po 18 sezonah poslovil od Juventusovega dresa in se odpravil v francosko prestolnico k PSG-ju.

Branilec leta: Sergio Ramos

Že dalj časa je bilo znano, da bo naziv branilca leta prejel nogometaš madridskega Reala, saj so bili nominirani Marcelo, Raphael Varane in Sergio Ramos. Nagrado je naposled dobil Ramos, ki je z Realom konec maja še četrtič postal evropski prvak. Ramos je po mnenju številnih poskrbel za enega izmed odločilnih trenutkov kijevskega finala, ko je po dvoboju z njim najboljši Liverpoolov igralec Mohamed Salah zelenico zapustil poškodovan že v prvem polčasu. Ramos je sicer v prejšnji sezoni za galaktike nastopil na 42 uradnih tekmah, med strelce se je vpisal petkrat.

Vezist leta: Luka Modrić

Sanjsko leto za Modrića, ki je na klubski ravni postal evropski prvak z madridskim Realom, na reprezentančni pa je s Hrvaško postal svetovni podprvak. Po odhodu Jamesa Rodrigueza k Bayernu si je oblekel dres s številko 10, s katerim je postal najboljši vezist na stari celini. V evropskih tekmovanjih je v sezoni 2017/18 odigral 14 tekem, med strelce se je vpisal enkrat. Mimogrede, Modrićev dres je najbolj prodajan dres madridskega Reala po prestopu Cristiana Ronalda v Juventus. Za Modrića je bila to druga nagrada za najboljšega vezista leta, osvojil jo je tudi v sezoni 2016/17.

Napadalec leta: Cristiano Ronaldo

Napadalec leta je postal zdaj že nekdanji superzvezdnik madridskega Reala Cristiano Ronaldo, ki je poleti prestopil k Juventusu. Kaj sploh še reči o portugalskem izjemnem golgeterju? V prejšnji sezoni je za madridski klub nastopil na 44 tekmah, dosegel je prav toliko zadetkov (v evropskih tekmovanjih 15 zadetkov in 4 podaje na 13 tekmah), vključno z najlepšim zadetkom sezone, izjemnimi škarjicami proti Juventusu in enemu najboljših vratarjev vseh časov, Buffonu. Novopečeni član stare dame, ki je bil za napadalca leta nominiran skupaj z Mohamedom Salahom (Liverpool) in Lionelom Messijem (Barcelona), se podelitve v kneževini ni udeležil. To je bila zanj že tretja Uefina nagrada za najboljšega napadalca leta, predtem jo je osvojil v sezonah 2007/08 in 2016/17.

Najboljša nogometašica leta: Pernille Harder

Naziv najboljše nogometašice leta je pripadel Pernilli Harder. 25-letna Danka, ki se podelitve zaradi priprav na novo sezono ni mogla udeležiti, je v boju za nagrado premagala nominiranki Ado Hegerberg in Amandine Henry. Članica Wolfsburga je izjemna napadalka, s svojo ekipo se je prebila vse do finala Lige prvakinj, kjer se je vpisala tudi med strelke, a je morala na koncu premoč priznati Lyonu (1:4 po podaljških). Za dansko reprezentanco je Harderjeva sicer na 101 nastopu zadela 53 golov.

Mitja Lisjak