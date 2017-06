Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Victor Lindelof je bil v načrtih Joseja Mourinha že v zimskem prestopnem roku. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lindelof rekordni branilski nakup Manchester Uniteda

Podpisla je štiriletno pogodbo

15. junij 2017 ob 10:58

Manchester - MMC RTV SLO

Prva poletna okrepitev nogometašev Manchester Uniteda je 22-letni švedski branilec Victor Lindelof, za katerega so Angleži lizbonski Benfici odšteli 35 milijonov evrov.

Lindelof, ki je za švedsko reprezentanco zbral 12 nastopov, je s tem postal najdražji branilec v zgodovini rdečih vragov.

Pred njim je bil rekorder Rio Ferdinand, ki je leta 2002 Manchester United stal 32 milijonov evrov.

Lindelof je podpisal štiriletno pogodbo. "Vzhičen sem. Užival sem v Benfici in se ogromno naučil. Zdaj se veselim igranja v premier ligi na Old Traffordu in za Joseja Mourinha," je povedal osrednji branilec, ki je v pravkar končani sezoni za Benfico zbral 47 nastopov in bil ključen mož v osvojitvi portugalskega prvenstva in pokala.

R. K.