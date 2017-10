Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Lionel Messi je odigral za čisto desetko. Foto: Reuters Brazilci niso špekulirali in so proti Čilu igrali na polno. Foto: Reuters Američani so na desetih tekmah zmagali le trikrat. Foto: Reuters Selektor Paname Dario Gomez se veseli z Romanom Torresom, ki je v 88. minuti zadel odločilni gol za zmago z 2:1. Foto: Reuters Dodaj v

Lionel Messi s simultanko v Rusijo in album s sličicami

Presenečenje: na prvenstvu ne bo ZDA

11. oktober 2017 ob 07:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Argentina se je po slabem koncu kvalifikacij za svetovno prvenstvo le rešila, v zadnjem krogu je v gosteh premagala Ekvador s 3:1 in si zagotovila pot v Rusijo.

Gavči so bili pred zadnjim krogom šesti in v tistem trenutku celo brez dodatnih kvalifikacij. Tudi začetek tekme je kazal na to, da scenarij "brez Messija v Rusiji in albumu s sličicami nogometašev" (ki jih v času svetovnih prvenstev zbirajo otroci in odrasli) ni popolnoma nemogoč. Romario Ibarra je že v prvi minuti prodrl z leve strani in ukanil Sergia Romera.

Dva gola v desetih minutah

Vse stvari je nato v svoje roke vzel Lionel Messi, ki je vztrajno iskal žogo, poskušal s številnimi prodori in streli. Prvič je udaril v 11. minuti, ko je zadel po uigrani akciji z Angelom Di Mario. Po golu je vzel žogo v roke in spodbujal svoje soigralce v lov za drugi gol. Ta je prišel že v 20. minuti. Messi je bil spreten pred nasprotnimi vrati, saj se je prebil do žoge in nato silovito udaril s 15 metrov. Žoga je zletela blizu stičišča domače vratnice in prečke.

Fantastični gol za piko na i

Vsi dvomi o zmagovalcu so bili razblinjeni v 62. minuti. Messi je žogo sprejel v napadalni polovici, obrnil je dva igralca, švignil je proti golu, nato pa v padcu udaril z roba kazenskega prostora, žoga je letela v lobu in končala v mreži. Messi je s hat-trickom kronal svojo najboljšo predstavo v belo-modrem dresu.

Naprej še Urugvaj in Kolumbija

Argentina se je s tem izstrelila na tretje mesto in v Rusijo. Prvo mesto je bilo že zdavnaj oddano Braziliji, ta je vseeno resno vzela tekmo proti Čilu in zmagala s 3:0. Dvakratni zaporedni prvaki Copa Americe so tako padli na šesto mesto in jih ne bo na svetovno prvenstvo. Urugvaj je brez težav premagal Bolivijo s 4:2 in ostal na drugem mestu. Kolumbiji pa je bila dovolj točka na gostovanju v Peruju (1:1). Peru je peti in roma v dodatne kvalifikacije. Tam se bo 6. in 14. novembra srečal z Novo Zelandijo.

V Rusiji ne bo ZDA

Končale so se tudi kvalifikacije v Srednji in Severni Ameriki ter Karibih. Mehika in Kostarika sta si že pred zadnjim krogom zagotovili pot v Rusijo, kjer senzacionalno ne bo ZDA. Te so v zadnjem krogu izgubile na gostovanju pri že odpisanemu Trinidadu in Tobagu z 2:1 in padle na peto mesto. Panama je premagala Kostariko z 2:1 in osvojila tretje mesto, s tem pa pot na svoje prvo svetovno prvenstvo. Honduras je ugnal Mehiko s 3:2, s tem pa ujel četrto mesto in dodatne kvalifikacije z Avstralijo.

UVRŠČENI NA SVETOVNO PRVENSTVO (23/32)

Gostiteljica: Rusija

Evropa (13): Belgija, Nemčija, Anglija, Španija, Poljska, Islandija, Srbija, Portugalska, Francija

Južna Amerika (4 ali 5): Brazilija, Urugvaj, Argentina, Kolumbija

Azija (4 ali 5): Iran, Japonska, Južna Koreja, Savdska Arabija

Concacaf (3 ali 4): Mehika, Kostarika, Panama

Afrika (5): Nigerija, Egipt

Oceanija (0 ali 1)

Južnoameriške kvalifikacije, zadnji krog:

BRAZILIJA - ČILE 3:0 (0:0)

Paulinho 55., Jesus 57., 90.



EKVADOR - ARGENTINA 1:3 (1:2)

Ibarra 1.; Messi 11., 18., 62.



PARAGVAJ - VENEZUELA 0:1 (0:0)

Herrera 84.

RK: Gomez 90.; Angel 90.



PERU - KOLUMBIJA 1:1 (0:0)

Guerrero 76.; Rodriguez 56.



URUGVAJ - BOLIVIJA 4:2 (2:1)

Caceres 39., Cavani 42., Suarez 60., 76.; Silva 24./ag, Godin 79./ag

Lestvica: BRAZILIJA * 18 12 5 1 41:11 41 URUGVAJ * 18 9 4 5 32:20 31 ARGENTINA * 18 7 7 4 19:16 28 KOLUMBIJA * 18 7 6 5 21:19 27 ------------------------------------ PERU ** 18 7 5 6 27:26 26 ------------------------------------ ČILE 18 8 2 8 26:27 26 PARAGVAJ 18 7 3 8 19:25 24 EKVADOR 18 6 2 10 29:29 20 BOLIVIJA 18 4 2 12 16:38 14 VENEZUELA 18 2 6 10 19:35 12 * - uvrščeni na svetovno prvenstvo ** - dodatne kvalifikacije

