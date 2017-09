Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mohamed Salah je izenačil v 30. minuti. Foto: Reuters Sergio Agüero je blestel na gostovanju pri Watfordu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Anfieldu zaradi Arfielda le remi Liverpoola in mešani občutki

Manchester City do nove visoke zmage

16. september 2017 ob 20:15

Liverpool - MMC RTV SLO

Nogometaši Liverpoola, tekmeci Maribora v Ligi prvakov, tudi na drugi tekmi ta teden niso uspeli zmagati na domačem stadionu. V 5. krogu Premier lige je z Anfielda točko odnesel Burnley (1:1).

Gostje in njihovi navijači so se po zmagi nad Chelseajem in remiju proti Tottenhamu znova veseli vrnili domov. Burnley je v 27. minuti povedel, ko je zadel kanadski reprezentant Scott Arfield, že tri minute pozneje pa je izenačil Mohamed Salah s petim golom v tej sezoni. Prvič je v prvi postavi redsov igral Philippe Coutinho, ki je bil poleti na pragu selitve v Barcelono.

Gostitelji so sprožili kar 35 strelov proti vratom, gostje le pet, a bi ob koncu lahko celo slavili, če ne bi Joel Matip pred golovo črto ustavil poskusa Bena Meeja z glavo. Liverpool je prek rezervista Dominica Solankeja z volejem zadel prečko. Trener Jürgen Klopp razumljivo ni bil zadovoljen z izidom, nad predstavo pa ni imel večjih pripomb: "Videl sem tekočo igro, podaje med linijami, hitrost, predložke. Vzeti moramo točko in tako nadaljevati."

City v zadnjih osmih dneh: 5:0, 0:4 in 0:6!

Prejšnjo soboto je Liverpool s 5:0 klonil v gosteh pri Manchester Cityju, v sredo se je s Sevillo razšel z 2:2. Isti dan je City z 0:4 slavil nad Feyenoordom v Rotterdamu, izjemnih osem dni pa je sklenil z novo visoko zmago brez prejetega zadetka. V Londonu je z 0:6 padel Watford, ki je doživel prvi poraz v sezoni in najhujšega med angleško elito.

Hat-trick je dosegel Sergio Agüero in ima zdaj že 175 golov v dresu sinjemodrih iz Manchestra. Argentinec je prvič zadel z glavo po prostem strelu Kevina de Bruyna, drugič iz bližine, ko je po pol ure povišal na 2:0, tretjič pa po samostojnem prodoru v kazenski prostor, tedaj se je deset minut pred koncem na semaforju izpisalo 0:5.



5. krog:

BOURNEMOUTH - BRIGHTON 2:1 (0:0)

Surman 67., Defoe 73.; March 55.

CRYSTAL PALACE - SOUTHAMPTON 0:1 (0:1)

Davis 6.

LIVERPOOL - BURNLEY 1:1 (1:1)

Salah 30.; Arfield 27.

WATFORD - MANCHESTER CITY 0:6 (0:3)

Agüero 27., 31., 81., Gabriel Jesus 37., Otamendi 63., Sterling 89./11-m

HUDDERSFIELD - LEICESTER 1:1 (0:0)

Depoitre 46.; Vardy 50./11-m

NEWCASTLE - STOKE CITY 2:1 (1:0)

Atsu 19., Lascelles 68.; Shaqiri 57.

WEST BROMWICH - WEST HAM 0:0

Danes ob 18.30:

TOTTENHAM - SWANSEA

Nedelja ob 14.30:

CHELSEA - ARSENAL

Ob 17.00:

MANCHESTER UNITED - EVERTON



Lestvica:

MANCHESTER CITY 5 4 1 0 16:2 13 MANCHESTER UTD. 4 3 1 0 12:2 10 CHELSEA 4 3 0 1 8:5 9 NEWCASTLE 5 3 0 2 6:4 9 HUDDERSFIELD 5 2 2 1 5:3 8 BURNLEY 5 2 2 1 6:5 8 LIVERPOOL 5 2 2 1 9:9 8 SOUTHAMPTON 5 2 2 1 4:4 8 WEST BROMWICH 5 2 2 1 4:4 8 WATFORD 5 2 2 1 7:9 8 TOTTENHAM 4 2 1 1 7:3 7 ARSENAL 4 2 0 2 7:8 6 STOKE CITY 5 1 2 2 5:6 5 LEICESTER 5 1 1 3 7:9 4 BRIGHTON 5 1 1 3 4:7 4 SWANSEA 4 1 1 2 2:5 4 EVERTON 4 1 1 2 2:6 4 WEST HAM 5 1 1 3 4:10 4 BOURNEMOUTH 5 1 0 4 3:9 3 CRYSTAL PALACE 5 0 0 5 0:8 0

M. R.