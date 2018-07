Mladi kanadski zvezdnik v Bayern za rekorden znesek

Otrok beguncev iz Liberije, zdaj prvi nogometni up Kanade

26. julij 2018 ob 10:51

Vancouver - MMC RTV SLO

Nemški nogometni velikan Bayern München je za mladoletnega zvezdnika ekipe Vancouver Whitecaps Alphonsa Daviesa odštel 11 milijonov evrov, kar je najvišja odškodnina za igralca iz severnoameriške nogometne lige MLS.

Davies, ki bo šele novembra dopolnil 18 let, je podpisal pogodbo od januarja 2019 do junija 2013, sta potrdila oba omenjena kluba. Vancouver je sporočil, da lahko višina odškodnine zaradi različnih bonusov naraste vse do 19 milijonov evrov.

Ker bo Davies odšel na Bavarsko šele po novem letu, to pomeni, da bo veliki up kanadskega nogometa odigral sezono MLS-a do konca v Vancouvru. Whitecaps so po 21 krogih sicer šele na 9. mestu Zahodne konference z zaostankom 4 točk za območjem končnice.