Oblak in Buffon zapolnila vratarsko mesto v naj ekipi sezone

V elitni osemnajsterici tudi slovenski reprezentančni vratar

5. junij 2017 ob 15:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vratarja Jana Oblaka je skupina tehničnih opazovalcev Evropske nogometne zveze uvrstila v ekipo sezone v Ligi prvakov.

Pri obrazložitvi so opazovalci zapisali, da je vratar madridskega Atletica pokazal izvrstno branjenje, ki ga je podprlo veliko število obramb. V ekipi leta sicer vratarsko mesto zaseda še vratar Juventusa Gianluigi Buffon.

V elitni osemnajsterici je največ igralcev, osem, iz madridskega Reala, ki je v soboto dvanajstič postal evropski prvak, potem ko je v Cardiffu s 4:1 premagal Juventus.

Ekipo sezone sestavljajo še branilci Leonardo Bonucci (Juventus), Dani Carvajal (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid) in Diego Godin (Atletico), vezisti Casemiro (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modrić (Real Madrid), Isco (Real Madrid), Miralem Pjanić (Juventus) in Tiemoue Bakayoko (Monaco) ter napadalci Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Antoine Griezmann (Atletico), Kylian Mbappe (Monaco) in Robert Lewandowski (Bayern).

T. O.