Od leta 2026 nogometni SP z 48 reprezentancami

Prvak bo še vedno odigral sedem tekem

10. januar 2017 ob 10:46

Na kongresu Fife so delegati soglasno podprli predlog, da se od leta 2026 svetovno nogometno prvenstvo razširi na 48 reprezentanc.

Reprezentance bodo razdeljene v 16 skupin s po tremi moštvi. Iz vsake skupine bosta napredovali po dve. Da bi se izognili težavam z uvrstitvami na lestvici, bi vsako tekmo v primeru remija odločile enajstmetrovke. 32 reprezentanc bo nato igralo na izpadanje, vse do končne odločitve.

Število tekem se bo povečalo s 64 na 80, vendar bo svetovni prvak tako kot do zdaj odigral sedem tekem. Svetovno prvenstvo bo trajalo 32 dni. Z razširitvijo prvenstva naj bi se dobiček povišal za več kot pol milijarde evrov.

Kako bo razdeljenih dodatnih 16 vozovnic, še ni znano. Največ od razširitve pričakujeta Azija in Afrika, ki naj bi dobili po štiri dodatne ekipe.

Na mizi sta bila še dva predloga s po 40 reprezentancami in eden z 48, pri katerem bi bilo 16 ekip vnaprej uvrščenih v glavni del.

Nazadnje se je svetovno prvenstvo razširilo leta 1998, in sicer s 24 na 32 ekip, kolikor je predvidenih tudi na naslednjih dveh tekmovanjih v Rusiji 2018 in Katarju 2022. Predtem je od leta 1954 do leta 1982 in prvenstva v Španiji na SP-ju nastopalo po 16 ekip, nato pa po 24.

