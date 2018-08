Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Miralem Pjanić je pred dvema letoma v Torino prišel iz Rome. Foto: Reuters Dodaj v

Pjanić z novo pogodbo tretji najbolje plačani igralec Juventusa

V prestopnem roku zanj vladalo veliko zanimanje

21. avgust 2018 ob 20:49

Torino - MMC RTV SLO, STA

Bosanski nogometaš Miralem Pjanić ostaja pri Juventusu, saj je podaljšal pogodbo s Torinčani do leta 2023. Letno bo zaslužil 6,5 milijona evrov, s čimer bo po Cristianu Ronaldu in Paulu Dybali tretji najbolje plačan nogometaš kluba.

Za reprezentanta BiH-a je v letošnjem prestopnem roku vladalo veliko zanimanje. Nekateri so ga selili na Otok, drugi so ga že videli v madridskem Realu, toda Juventus je vztrajno odbijal ponudbe, na koncu pa vezistu ponudil podaljšanje pogodbe in višjo plačo, kar je Pjanić sprejel.

Ronaldo bo zaslužil 31 milijonov, Argentinec pa 7,3 milijona evrov na leto.

28-letni Pjanić je z Juventusom, v katerega je pred dvema letoma prestopil iz Rome, že osvojil dva naslova državnih prvakov in dve pokalni lovoriki.

