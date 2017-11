Po šokantnem izpadu Ventura (pričakovano) odstavljen

Bo naslednji selektor Ancelotti?

15. november 2017 ob 19:23

Rim - MMC RTV SLO

Dva dni po "apokalipsi na San Siru", kot so poraz v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v nogometu označili italijanski mediji, je bil odpuščen selektor Gian Piero Ventura.

69-letnik iz Genove je vodil azzurre v dodatnih kvalifikacijah proti Švedski, ki pa je bila v seštevku dveh tekem boljša z 1:0. Štirikratni svetovni prvaki so šele drugič do zdaj in prvič po letu 1958 ostali brez nastopa na mundialu. Zdaj je italijanska zveza tudi uradno Venturo odpustila.

Na srečanju so na italijanski zvezi razpravljali o velikem neuspehu, predsednik Carlo Tavecchio pa je najprej odstavil celoten strokovni štab. Ventura namreč takoj po ponedeljkovem obračunu v Milanu ni odstopil oziroma ponudil odstopa, ampak je dejal, da potrebuje čas za pogovor s predsednikom zveze. "Do kvalifikacij smo napredovali, kot smo predvideli, potem pa nismo imeli sreče, da bi dosegli zadetek proti Švedski. Opravičujem se Italijanom za rezultat, ne pa za trud, ki smo ga pokazali na vsaki tekmi," je tedaj dodal Ventura.

Kot glavni kandidat za novega selektorja se omenja Carlo Ancelotti. 58-letni strokovnjak je letos izgubil službo pri Bayernu, pred tem je vodil še Real Madrid, PSG, Chelsea, Milan, Juventus, Parmo in Reggiano. Z vsemi klubi z izjemo Reala je postal državni prvak, je pa s kraljevim klubom tako kot z Milanom (dvakrat) osvojil Ligo prvakov. Na italijanski zvezi prihoda Ancelottija niso potrdili ne zanikali, dodali so le, da jih pri izbiri čaka temeljit razmislek.

T. J.