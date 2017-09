Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Edinson Cavani (prvi z leve) in Neymar (drugi z desne) sta na torkovem treningu takole poslušala navodila trenerja Unaia Emeryja. Foto: Reuters Carlo Ancelotti je bil s PSG-jem francoski prvak v sezoni 2012/13. Foto: Reuters Dodaj v

PSG in Bayern bosta na derbiju poskušala pomiriti strasti v svoji hiši

Atletico Madrid se bo pomeril s Chelseajem

26. september 2017 ob 19:48

Pariz,Madrid,Moskva - MMC RTV SLO

Poslastica srednih tekem v Ligi prvakov bo obračun Paris St. Germaina in Bayerna v skupini B. V ekipo Parižanov se vrača Neymar, ki je ob sobotnem remiju brez zadetkov v Montpellieru manjkal zaradi poškodbe stopala.

PSG je tako brez najdražje okrepitve oddal prvi točki v sezoni, v Parizu pa je bilo pestro že med tednom, ko sta se na tekmi proti Lyonu (2:0) Neymar in Edinson Cavani sprla, kdo bo izvajal 11-metrovko. Streljal je Urugvajec, vratar je njegov poskus ubranil. "Govoril sem z obema in zdaj vesta, kaj morata storiti," je povedal trener Unai Emery. V moštvo, ki pričakuje Bayern, se je po skoraj tritedenski poškodbi vrnil tudi Angel Di Maria.

To bo prvi medsebojni dvoboj PSG-ja in Bayerna po letu 2000. Francozi so do zdaj dobili vse tri domače tekme proti Bavarcem, PSG je neporažen na zadnjih devetih domačih srečanjih v Ligi prvakov. Na Park princev se vrača Carlo Ancelotti, ki je PSG vodil od januarja 2012 do junija 2013. Neprepričljivi Münchenčani so v petek doma nepričakovano ostali brez zmage nad Wolfsburgom, potem ko so zapravili vodstvo z 2:0.

V skupini C se bosta pomerila Atletico Madrid in Chelsea. Še posebej neugodna dobrodošlica čaka na stadionu Wanda Metropolitano konec tedna strelca hat-tricka za modre Alvara Morato, ki je večji del kariere preživel pri Realu. V vratih Chelseaja bo nekdanji član Atletica Thibaut Courtois.

V tej sezoni še neporaženi Manchester United bo v skupini A gostoval v Moskvi pri CSKA-ju, ki je v prvem krogu z 1:2 v Lizboni premagal Benfico. Zaradi poškodbe gležnja bo manjkal Marouane Fellaini, od prve tekme v Ligi prvakov proti Baslu rdeči vragi pogrešajo tudi Paula Pogbaja, Jose Mourinho ne more računati niti na Michaela Carricka.

Liga prvakov, 2. krog, sreda ob 20.45

Skupina A:

BASEL - BENFICA



CSKA MOSKVA - MANCHESTER UNITED

Lestvica: MANCHESTER UNITED 1 1 0 0 3:0 3 CSKA MOSKVA 1 1 0 0 2:1 3 BENFICA 1 0 0 1 1:2 0 BASEL 1 0 0 1 0:3 0



Skupina B:

PARIS SG - BAYERN

ANDERLECHT - CELTIC

(Berić)

Lestvica: PARIS SG 1 1 0 0 5:0 3 BAYERN 1 1 0 0 3:0 3 ANDERLECHT 1 0 0 1 0:3 0 CELTIC 1 0 0 1 0:5 0



Skupina C:

ATLETICO MADRID - CHELSEA

(Oblak)

Ob 18.00:

QARABAG - ROMA

Lestvica: CHELSEA 1 1 0 0 6:0 3 ATLETICO MADRID 1 0 1 0 0:0 1 ROMA 1 0 1 0 0:0 1 QARABAG 1 0 0 1 0:6 0



Skupina D:

SPORTING - BARCELONA

JUVENTUS - OLYMPIACOS

Lestvica: BARCELONA 1 1 0 0 3:0 3 SPORTING 1 1 0 0 3:2 3 OLYMPIACOS 1 0 0 1 2:3 0 JUVENTUS 1 0 0 1 0:3 0

M. R.