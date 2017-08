Rekord: Kampl za 20 milijonov evrov v Leipzig in Ligo prvakov

Na leto naj bi zaslužil 3 milijone evrov

31. avgust 2017 ob 12:33

Leipzig - MMC RTV SLO

Kevin Kampl je tudi uradno postal najdražji slovenski nogometaš. 26-letni vezist je prestopil iz Bayerja iz Leverkusna v Leipzig, ki je zanj odštel 20 milijonov evrov.

Kampl je prestal zdravniške preglede in podpisal štiriletno pogodbo. Na leto naj bi zaslužil okoli 3 milijone evrov. Nosil bo številko 44. Doslej najdražji prestop slovenskega nogometaša se je zgodil leta 2014, ko je madridski Atletico za Jana Oblaka Benfici plačal 16 milijonov evrov.

Kampl je v Bundesligo prišel konec leta 2014, ko je iz Salzburga prestopil v Borussio iz Dortmunda. Tam se ni znašel, tako da je poleti odšel v Bayer, s katerim je podpisal petletno pogodbo. Na 72 tekmah je dosegel pet golov.

Ambiciozni Leipzig je v prejšnji sezoni navdušil v nemškem prvenstvu, kjer je zaostal le za Bayernom in zasedel drugo mesto. Tako bo letos igral v skupinskem delu Lige prvakov, njegovi nasprotniki so Monaco, Porto in Bešiktaš.

Kampl bo uradno zaradi urejanja klubskega statusa izpustil kvalifikacijski tekmi s Slovaško in Litvo.

R. K.