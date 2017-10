Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Dani Alves, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon, Luka Modrić, Andres Iniesta, Neymar, Lionel Messi in Marcelo so bili izbrani v enajsterico leta. Foto: Reuters Claudio Ranieri je predal nagrado Zinedinu Zidanu. Foto: Reuters Dodaj v

Ronaldo drugič zapored Fifin nogometaš leta

Buffon najboljši vratar, Zidane pa trener leta

23. oktober 2017 ob 20:30,

zadnji poseg: 23. oktober 2017 ob 21:52

London - MMC RTV SLO

Cristiano Ronaldo je v Londonu drugič zapored postal najboljši nogometaš leta po izboru Fife. Kandidata za prestižni naslov sta bila tudi Lionel Messi in Neymar.

Priznanje Fifin nogometaš leta je bilo na sporedu šele drugič. Fifa je uvedla izbor najboljših nogometašev na svetu leta 1991, leta 1956 pa so začeli pri reviji France Football podeljevati Zlato žogo (Ballon d'Or). Med letoma 2010 in 2015 sta Fifa in revija France Football sodelovali, enotno priznanje se je imenovalo "Fifa Ballon d'Or".

Najboljši so izbirali po en novinar iz vsake države, kapetan in selektor vsake reprezentance ter navijači. Vsaka skupina ima po 25-odstotni delež pri končnem glasovanju.

32-letni Ronaldo je letos z madridskim Realom osvojil špansko prvenstvo in Ligo prvakov, v kateri je dosegel 12 golov. Portugalec je s kraljevim klubom Ligo prvakov osvojil tretjič v zadnjih štirih letih.

"Smo v Angliji. Vesel sem tega trenutka. To je lep trenutek za navijače. Hvala angleškim navijačem za podporo. To cenim. Mislim, da sem povedal vse. Vesel sem, da sem tukaj v družbi, v tej dvorani," je povedal Ronaldo že z nagrado v rokah. Portugalec je najboljši nogometaš na svetu že petič (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). S petimi lovorikami se je izenačil z Lionelom Messijem.

Zidane trener leta

Za trenerja leta je bil izbran Zinedine Zidane, ki je madridski Real popeljal do drugega zaporednega evropskega naslova. Kandidata sta bila tud Italijan Massimiliano Allegri (Juventus) in njegov rojak Antonio Conte (Chelsea).

Najboljša trenerka ženske ekipe je selektorka Nizozemske Sarina Wiegman. Za najboljšo nogometašico je bila izbrana Nizozemka Lieke Martens (Rosengard/Barcelona).

Veteran Buffon najboljši vratar

Za najboljšega vratarja je bil izbran Gianluigi Buffon. Kandidata sta bila tudi Kostaričan Keylor Navas in Nemec Manuel Neuer, ki je nagrado prejel lani, letos pa je bil večji del leta poškodovan.

Giroud dosegel najlepši zadetek leta

Nagrado Ferenca Puskasa, za najlepši gol v letošnji sezoni, je prejel Olivier Giroud. Napadalec topničarjev je 1. januarja velemojstrsko zatresel mrežo Crystal Palacea na stadionu Emirates (2:0). Alexis Sanchez je z leve strani podal v kazenski prostor, kjer je Giroud velemojstrsko zadel žogo s peto in jo s "škorpijonskim" strelom poslal od prečke v mrežo. Vratar gostov Wayne Hennessey se je iztegnil, a ni mogel preprečiti evrogola.

Navijaško nagrado so prejeli privrženci Celtica iz Glasgowa.

Najboljša enajsterica leta 2017:

Vratar: Gianluigi Buffon (Juventus)

Branilci: Dani Alves (Juventus/PSG), Leonardo Bonucci (Juventus/Milan), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid)

Vezisti: Luka Modrić (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andres Iniesta (Barcelona)

Napadalci: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona/PSG), Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

