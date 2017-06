Ronaldo naj bi utajil za 14,7 milijona evrov davkov

Portugalec pod drobnogledom davčnih oblasti

13. junij 2017 ob 13:11

Madrid - MMC RTV SLO/STA

Pod drobnogledom zaradi domnevno utajenih davkov se je znašel tudi Portugalec Cristiano Ronaldo.

Davčne oblasti mu očitajo utajo med letoma 2011 in 2014, šlo bi naj za primanjkljaj 14,7 milijona evrov, ki jih je Portugalec po poročanju tujih tiskovnih agencij skril na bančnih računih v davčnih oazah.

Ronaldo je pred tednom dni osvojil naslov v Ligi prvakov, ko je njegov Real Madrid v finalu v Cardiffu s 4:1 premagal Juventus.

Le nekaj dni pozneje je podjetje Forbes objavilo seznam 100 najbolje plačanih športnikov in na vrhu se je s 93 milijoni zaslužka v zgolj letu dni znašel prav Ronaldo. A kot kaže, vseh dohodkov vendarle ni prijavil pristojnim oblastem.

Portugalec drugo leto na vrhu lestvice

Cristianu Ronaldu naj bi Real plačeval 58 milijonov dolarjev letne plače, od oglaševanja pa naj bi prejel še dodatnih 35 milijonov. To je še drugo leto zapored, da je Portugalec na vrhu lestvice. Že pred časom je imel spore z davkarijo še en vrhunski igralec nogometa, tudi Argentincu Lionelu Messiju oziroma njegovemu očetu so očitali utajo davkov. Špansko vrhovno sodišče je zvezdnika Barcelone zaradi davčnih nepravilnosti obsodilo na 21 mesecev pogojne kazni. Messi je španskim davčnim oblastem utajil skoraj 4,2 milijona evrov med letoma 2007 in 2009.

Messija in očeta obsodili julija lani

Messija in njegovega očeta Jorgeja Horacia so obsodili julija lani, vendar pa kazni ne bosta prestajala za zapahi in bosta ostala na prostosti, kajti v skladu s špansko sodno prakso ni običajno, da bi za prve prestopke pri manj kot dvoletni zaporni kazni obsojenci za nenasilna kazniva dejanja šli v zapor.

M. L.