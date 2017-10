Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Najboljša mlada nogometaša v Evropi sta Francoza Kylian Mbappe in Ousmane Dembele. Foto: Reuters Dodaj v

Svetla francoska prihodnost: Mbappe zlati deček, Dembele na drugem mestu

Tretji Rashford, četrti Gabriel Jesus

23. oktober 2017 ob 13:19

Pariz - MMC RTV SLO

Francoz Kylian Mbappe je dobitnik nagrade zlati deček, ki jo najboljšemu nogometašu mlajšemu od 21 let v Evropi podeljuje italijanski časnik Tuttosport.

Napadalec, ki bo letos dopolnil 19 let, je nasledil Portugalca Renata Sanchesa. Mbappe je v velikem slogu nase opozoril lani, ko je blestel v dresu Monaca. Z izvrstnimi predstavami si je izboril mesto v francoski reprezentanci in poleti za 180 milijonov evrov, kar je drugi najdražji prestop v zgodovini, odšel v PSG. Drugo mesto je v glasovanju zasedel leto dni starejši rojak Ousmane Dembele, tretji najdražji nogometaš do zdaj, ki je letos iz Borussie prestopil v Barcelone. Sledita Anglež Marcus Rashford in Brazilec Gabriel Jesus, peti je italijanski vratar Gianluigi Donnarumma.

Nagrado podeljuje od leta 2003, ko jo je dobil Rafael van der Vaart, sledili pa so mu Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fabregas, Sergio Agüero, Anderson, Alexandre Pato, Mario Balotelli, Mario Götze, Isco, Paul Pogba, Raheem Sterling, Anthony Martial in lani Renato Sanches.

