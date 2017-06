Torino in Juventus žalujeta: umrla ena izmed poškodovanih v stampedu

Vse od usodnega večera je bila v komi

16. junij 2017 ob 22:24

Torino - MMC RTV SLO

Za posledicami poškodb med stampedom v Torinu ob ogledu finalne tekme Lige prvakov med Juventusom in Realom Madridom je v četrtek zvečer v bolnišnici umrla 38-letna Erika Pioletti.

Županja Chiara Appendino je razglasila, da se bo mesto na dan pogreba žrtvi, ki je bila vse od usodnega večera v komi, poklonilo z dnevom žalovanja. Po sprejemu v bolnišnico so jo neuspešno oživljali več kot 30 minut. V naslednjih dneh se je njeno stanje poslabševalo.

Piolettijeva, doma iz mesteca Domodossola na severu Piemonta, je bila najtežje ranjena izmed več kot 1.500 poškodovanih ljudi, ki so pred dvema tednoma finale iz Cardiffa spremljali na torinskem trgu San Carlo. V prerivanju in brezglavem diru se je osem oseb huje poškodovalo. 7-letni deček, ki je bil več kot teden dni prav tako v komi, počasi okreva.

Kriva petarda ali solzivec?

Na trgu je bilo v času tekme 30 tisoč ljudi. Dan po stampedu so poročali, da je panika nastala po vodstvu Reala s 3:1 in eksploziji močnejše petarde, ko naj bi nekdo v šali začel vpiti "bomba" in vsem pognal strah v kosti, saj so menili, da gre za teroristični napad. Policija neljubi dogodek še vedno preiskuje in domnevnega vzroka še ni potrdila. Priče so poročale tudi o tem, da naj bi nekdo uporabil solzivec, zaradi česar so ljudje težko dihali.

"Nogometni klub Juventus želi izraziti iskreno sožalje ob smrti Erike. Dogodek, ki se je zgodil 3. junija, in žrtve te tragedije ostajajo v srcih in mislih vseh, ki so povezani s klubom," so pri stari dami zapisali v izjavi za javnost.



Na finalu evropskega pokala leta 1985 v Bruslju med Juventusom in Liverpoolom je življenje na stadionu Heysel izgubilo 39 ljudi, ko so navijači pritisnili ob zid in je nato ta popustil.

M. R.