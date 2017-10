Video: Katanec za svojega naslednika predlagal Kavčiča

Novinarska konferenca Srečka Katanca

8. oktober 2017 ob 20:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Če bi bil vaš odnos do reprezentance tak, kakršen mora biti, bi odstopil v trenutku, ko je Čeferin postal predsednik Uefe," je medijem na zadnji novinarski konferenci kot selektor slovenske nogometne reprezentance dejal Srečko Katanec.

Strelec obeh zadetkov proti Škotski Roman Bezjak je po tekmi (2:2)dejal, da so želeli fantje zmagati za selektorja. To jim ni uspelo, so pa na igrišču pustili dober vtis, kljub temu, da so znova v izdihljajih obračuna prejeli zadetek, ki jim je preprečil večje število točk.

Slovenija je kvalifikacije za svetovno prvenstvo sklenila na 4. mestu, na mundial se je neposredno uvrstila Anglija, ki na desetih tekmah ni niti enkrat okusila grenkobe poraza, v dodatne kvalifikacije pa so se urstili Slovaki. Škoti so končali na tretjem mestu.

Reprezentanco zapušča z dobrimi občutki

"Bili smo veliko boljši, Škoti so bili celotno srečanje podrejeni, fantom lahko samo čestitam," je uvodoma dejal Katanec in poudaril, da bi se Slovenija uvrstila v dodatne kvalifikacije, če bi tekma trajala 80 minut, saj so Slovenci v zadnjih desetih minutah kvalifikacijskih tekem prejeli preveč golov, zaradi katerih so osvojili manjše število točk, kot bi ga sicer. Reprezentanco zapušča z dobrimi občutki. "V petih letih je bilo postorjeno kar dosti dela. Tisti, ki so me postavili na mesto selektorja, dobro vedo, s kakšnim namenom sem prišel," je dodal.

Zaradi novinarjev ni odstopil

Selektor je nato pojasnil dogovor: "Pred letom dni je bila moja ideja, da pride za sodelavca Tomaž Kavčič. Dogovor je bil, da vodi reprezentanco po enem letu. Fante pozna, ve, kaj se dogaja znotraj ekipe. Pred letom dni sem rekel, da bom ravno zaradi odnosa novinarjev do mene in reprezentance nastavljal hrbet do konca, naprej pa naj vodi on. Tak je bil dogovor z vodilnimi." Poudaril je, da na selektorski stolček sploh ne bi sedel, če bi mu pred kvalifikacijami dejali, da se mora uvrstiti na svetovno prvenstvo. Hkrati je priznal, da mu je bilo težko po odhodu Aleksandra Čeferina, ki je zapustil Nogometno zvezo Slovenije (NZS), potem ko je postal predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa). "Če bi bil vaš odnos do reprezentance tak, kakršen mora biti, bi odstopil v trenutku, ko je Čeferin postal predsednik Uefe. A zaradi tega, ker odnos sedme sile ni bil takšen, sem rekel, da ne bom odstopil, ker mediji nimate pravice menjavati nikogar. Nisem jezen na vas, vse to je bilo planirano," je poudaril.

Moderno je popljuvati človeka vsepovprek

54-letnik se je še enkrat obregnil ob novinarsko delo. "Moderno je nekoga vsepovprek popljuvati in brez spremljanja reprezentance človeka postavljati v določen položaj. Polagam vam na dušo: ko pridete na novinarsko konferenco, pridite vsaj z argumenti in me postavite kdaj v težavo. Vedite, kaj se dogaja z nogometaši. Meni govorite, da je igralec najboljši, ne veste pa, kaj se z njim dogaja v klubu. Absurdno mi je bilo komunicirati z vami. Žal mi je, če sem koga prizadel, a življenje gre dalje in to je to," je bil jedrnat.

Velik problem: igralci ne igrajo v klubih

Katanec je sicer večkrat ponovil, da preveč reprezentantov ne igra v svojih klubih, to pa je po njegovem mnenju tudi ena izmed glavnih težav reprezentance. "Mislite, da je bila Slovenija v tej skupini favorit? Imamo menjavo generacij," je dejal in dodal: "Za naše pojme je bila skupina težka. Anglija in Škotska nam tradicionalno ne odgovarjata, Slovaška je zelo cenjena reprezentanca. Naša pa ni formirana. Dokler igralci ne bodo igrali konstantno v klubu, selektor ne bo imel vpogleda v to, česa so igralci sposobni. Poglejte reprezentanco Islandije. Ekipe je sedem, osem let nespremenjena. Fantje igrajo in se razvijajo. Pa to ni moj alibij, to je naše stanje. Naslednik bo imel izredne težave, če bo imel takšno stanje."

Mitja Lisjak