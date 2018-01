Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Arsenala so se prek Chelseaja uvrstili v finale angleškega ligaškega pokala, kjer se bodo na Wembleyju pomerili z Manchester Cityjem. Foto: Reuters Takole je Granit Xhaka dosegel zmagoviti zadetek za Arsenal. Foto: Reuters Eden Hazard je Chelsea popeljal v vodstvo. Foto: Reuters Antonio Rüdiger je bil tragični junak Chelseaja. Foto: Reuters Sorodne novice Topničarji na Stamford Bridgeu mrežo ohranili nedotaknjeno Dodaj v

Xhaka popeljal Arsenal v finale ligaškega pokala

Rüdiger tragični junak Chelseaja

24. januar 2018 ob 23:01

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Arsenala so se uvrstili v finale angleškega ligaškega pokala, potem ko so povratno tekmo na Emiratesu proti Chelseaju dobili z 2:1. Topničarje 25. februarja na Wembleyju čaka Manchester City.

Prva tekma se je na Stamford Bridgeu končala brez zadetkov (0:0), tokrat pa so morali nogometni navdušenci na gol čakati zgolj sedem minut.

Na veliko veselje Chelseajevih navijačev je v polno zadel Eden Hazard. V bliskoviti akciji in globinski podaji Pedra Rodrigueza je Belgijec stekel skozi osrčje domače obrambe in rutinirano premagal nemočnega vratarja Davida Ospino.

Topničarji so izid izenačili pet minut pozneje, za neverjetni avtogol pa je poskrbel Chelseajev branilec Antonio Rüdiger. Mesut Özil je iz kota poslal predložek pred vrata, Nacho Monreal je streljal z glavo, žoga pa se je najprej odbila od Marcosa Alonsa, nato pa še od Rüdigerjeve glave v gol. 1:1.

Do odmora si nobena od ekip ni priigrala večje priložnosti za zadetek, že na uvodu drugega polčasa pa je Granit Xhaka zapretil gostujoči ekipi, ko je streljal čez gol. Prav Xhaka pa je po uri igre zadel za preobrat in vodstvo Arsenala. Žoga se je po podaji Alexandreja Lacazetta srečno odbila od Rüdigerja naravnost pred 25-letnika iz Basla, ki je iz neposredne bližine zadel za 2:1.

Chelsea si je do konca tekme prizadeval izid izenačiti, a je Arsenalova obramba, na čelu z Ospino, zdržala. To bo za Arsenal sedmi nastop v finalu angleškega ligaškega pokala, do zdaj so zmagali dvakrat, nazadnje leta 1993, ko so v finalu z 2:1 premagali Sheffield Wednesday.

Angleški ligaški pokal, polfinale, povratni tekmi:

ARSENAL - Chelsea 2:1 (1:1) 0:0

Rüdiger 12./ag, Xhaka 60.; Hazard 7.

Arsenal: Ospina, Bellerin, Koscielny, Mustafi, Monreal, Wilshere, Elneny, Xhaka, Özil, Lacazette (84./Kolašinac), Iwobi (84./Ramsey).

Chelsea: Caballero, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Moses (72./Zapapcosta), Kante, Bakayoko, Alonso, Willian (30./Barkley), Pedro (65./Batshuayi), Hazard.

Sodnik: Michael Oliver

Bristol City - MANCHESTER CITY 2:3 (0:1) 1:2

Pack 64.; Sane 43., Agüero 49., De Bruyne 95.

V krepkem tisku je izid prvih tekem. Finale bo 25. februarja na Wembleyju.

M. L.