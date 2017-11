Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Derbi 2. SNL je bil v drugem polčasu zelo živahen, Drava Ptuj je vodila z 1:0 in 2:1, a na koncu je Mura zmagala z 2:3. Foto: David Breznik Dodaj v

Živahen drugi polčas na Ptuju, odločil zadetek Roka Sirka

Prvi strel na tekmi izvedel Dejan Zavec

5. november 2017 ob 18:06

Ptuj - MMC RTV SLO

Na derbiju druge slovenske nogometne lige je Mura v gosteh premagala Dravo Ptuj z 2:3, čeprav so gostitelji dvakrat vodili. Dvoboj si je ogledalo 1.500 gledalcev, v rahli večini so bili navijači iz Murske Sobote.

Praznik nogometa, ki so ga z glasnim navijanjem začinili navijači obeh ekip, je odprl nekdanji boksarski as Dejan Zavec, ki je izvedel prvi strel na tekmi. Prvo priložnost so imeli gostje. Luka Bobičanec je prišel pred vratarja Luko Domjana, ki je ubranil njegov strel z devetih metrov. Na drugi strani je Luka Šalamun s težkega položaja z desne strani zadel vratnico

Ob polčasu je bilo 0:0, kmalu po odmoru pa so začeli padati zadetki. V 48. minuti je Dejan Školnik podal v kazenski prostor do Ignacia Cuffara, ki je obšel vratarja in zatresel mrežo. Mura je izenačila v 59. minuti, zadetek je po lepi izigrani akciji dosegel Rok Sirk. Za novo vodstvo Drave Ptuj je akcijo začel Nastja Čeh, ki je izvedel kot z desne, v gneči pa je Luka Petek z glavo zabil žogo od prečke v gol. Gostje so v dveh minutah po dolgi akciji spet izenačili, Luka Bobičanec se je petnajstih metrov odločil za diagonalni strel in premagal Domjana.

Odločilni zadetek je v 77. minuti dosegel Rok Sirk. Po predložku z desne je bil Sirk hitrejši od Dravine obrambe in dosegel zadetek z osmih metrov.

Mura (35 točk) je na vrhu lestvic prednost pred prvim zasledovalcem, to je zdaj Nafta 1903, povečala na šest točk. Radomlje so tretje (28 točk), Drava Ptuj (28 točk) pa je z drugega padla na četrto mesto.

II. SNL, 14. krog

FARMTECH VERŽEJ - BREŽICE TERME ČATEŽ 1:0 (1:0)

Sorko 7. RK: Žerjav 42./Brežice

FUŽINAR RAVNE - KRKA 4:2 (1;1)

Rokavec 4., Pečnik 59., Verhovnik 67., Gajić 92.; Cvrtila 21., 78.

RK: Vrabič 46., Pečnik 90./oba Fužinar

ILIRIJA 1911 - ROLTEK DOB 0:2 (0:0)

Hočevar 59., Leskovar 74.

ROGAŠKA - JADRAN DEKANI 3:0 (2:0)

Ahec 3., Neskič 13., Močić 75.

NAFTA 1903 - BRDA 3:0 (0:0)

Vinko 72., Roginić 82., Marciuš 83.

DRAVA PTUJ - MURA 2:3 (0:0)

Cuffaro 48., Petek 71.; Sirk 59., 77., Bobičanec 73.

KALCER RADOMLJE - BRAVO 1:1 (1:0)

Hajrić 20.; Kadrić 65.

ZARICA - CHERRYBOX24 TABOR 2:2 (1:0)

Lestvica: MURA 14 11 2 1 38:10 35 NAFTA 1903 14 9 2 3 26:13 29 RADOMLJE 14 8 4 2 30:19 28 DRAVA PTUJ 14 9 1 4 31:22 28 JADRAN DEKANI 14 6 6 2 25:20 24 CHERRYBOX 24 TAB 14 5 5 4 18:18 20 KRKA 14 6 2 6 23:26 20 BRAVO 14 5 3 6 17:17 18 BREŽICE TERME ČA 14 5 3 6 17:20 18 ILIRIJA 1911 14 4 3 7 23:25 15 ZARICA KRANJ 14 3 5 6 21:24 14 ROLTEK DOB 14 4 2 8 20:26 14 ROGAŠKA 14 4 2 8 18:24 14 FUŽINAR RAVNE 14 4 2 8 19:31 14 BRDA 14 2 4 8 8:21 10 FARMTECH VERŽEJ 14 2 4 8 6:24 10

T. O.