Arabske sanje naj bi v Parizu poskušal uresničiti Tuchel

17. april 2018 ob 14:03

Pariz - MMC RTV SLO

Nekdanji trener Borussie iz Dortmunda Thomas Tuchel je prvi favorit, da po koncu sezone prevzame francoskega prvaka Paris SG.

44-letnik, ki je brez službe od odhoda iz Dortmunda lani maja, bi na klopi zamenjal Unaia Emeryja. Med vodilnimi kandidati za trenerja PSG-ja naj bi bil tudi Antonio Conte, vendar naj bi se predsednik kluba Nasser al-Khelaifi raje odločil za Nemca.

Po poročanju francoskih medijev se bodo ta teden nadaljevali sestanki med zastopniki Tuchla in pariškega kluba, ki je v nedeljo tudi uradno osvojil naslov francoskega prvaka. Emery je bil pod ogromnim pritiskom že lani po izpadu iz Lige prvakov proti Barceloni. Bogati arabski lastniki so pred sezono za rekordno vsoto 222 milijonov evrov pripeljali Neymarja, vendar so Parižani po odličnem skupinskem delu pokleknili v osmini finala Lige prvakov proti Real Madridu.

Tuchel naj bi bil pred prihodom Roberta Kovača na radarju Bayerna, vendar se ni odločil za službo pri Bavarcih. Izvršni direktor Bayerna Karl Heinz Rummenigge je za ZDF povedal, da bo Tuchel skoraj zagotovo podpisal za PSG.

Khelaifi je v nedeljo zanikal, da bi bil dogovor že dosežen. "Imamo trenerja, ki je bil nocoj na zelenici. Smo zelo pošteni, Emery vodi ekipo in ima pogodbo do konca sezone. Smo prvaki, a pred nami je še francoski pokal. Liga prvakov je naš veliki cilj, toda ni lahko. Delamo trdo, da pridemo do tega," je povedal Khelaifi.

R. K.