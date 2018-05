Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Trener Olimpije Igor Bišćan pred sobotnim večnim derbijem ni pretirano zaskrbljen. Foto: www.alesfevzer.com Če igraš za Olimpijo, se pričakuje, da vsak da najboljše od sebe. Zdaj pa moramo biti z navijači vred mirni, maksimalno pripravljeni in se pripraviti na sobotno tekmo. To je najpomembnejša tekma, ne bo časa za popravke. Tu se lahko pokaže, da je to tekma za prvake. Verjamem v soigralce, vase in strokovno vodstvo in da se bomo na koncu veselili. Branko Ilić, kapetan Olimpije Green Dragonsi s predstavami Olimpije v zadnjem obdobju niso zadovoljni. Foto: www.alesfevzer.com Glavni delivec pravice na večnem derbiju v Ljudskem vrtu bo izkušeni Damir Skomina. Foto: EPA Dodaj v

Bišćan: Verjamemo, da se lahko vrnemo na vrh lestvice

Iz Olimpijinega tabora pred sobotnim večnim derbijem

16. maj 2018 ob 16:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora in Olimpije bodo v soboto ob 20.30 v Ljudskem vrtu igrali nov večni derbi, ki bi lahko že pomenil velik korak k osvojitvi naslova prvaka ene ali druge ekipe.

Ti dve ekipi pred 34. krogom Prve lige Telekom Slovenije loči točka, v ospredju pa so Štajerci. Ljubljančani pred derbijem pravijo, da bodo šli na vso moč po zmago.

Maribor ima po 33 krogih 74 točk, Olimpija pa točko manj. Ljubljančani so bili dolgo v vodstvu, a tudi zaradi zaporednih remijev na zadnjih dveh tekmah vodstvo prepustili večnim tekmecem iz štajerske prestolnice.

Ti so tako v boljšem položaju, ne nazadnje imajo tudi boljši medsebojni izkupiček na prvih treh tekmah te sezone, ob dveh neodločenih izidih imajo Mariborčani še zmago z 1:0.

Bišćan: Verjamemo vase!

"Ni treba posebej poudarjati pomena tekme. To bo najpomembnejša tekma za nas do zdaj. Vsi se poznamo. Morali bomo biti najboljši, da pridemo do izida, ki si ga želimo. Zavedamo se, da bo naloga zelo težka, ampak verjamemo vase, verjamemo, da lahko prekinemo niz slabših rezultatov in se vrnemo na vrh lestvice," je v uvodu na novinarski konferenci v Ljubljani povedal trener Olimpije Igor Bišćan.

Ilić: Zdaj napadamo iz ozadja

Podobno razmišlja tudi kapetan Branko Ilić: "Mislim, da se vsi dobro zavedamo, kaj nas čaka, posebej zaradi tega, ker smo imeli še pred kratkim večjo prednost. Zdaj napadamo iz ozadja. Na tekmo se že pripravljamo, moramo odigrati zelo dobro tekmo, da ne bo napak, ki so se nam ponavljale na zadnjih tekmah. Vse bomo naredili, da bomo odigrali dobro tekmo in na koncu zmagali."

Realizacija – glavna težava Olimpije

Ena ključnih pomanjkljivosti Olimpije v zadnjem obdobju je realizacija. Proti Ankaranu je prevladovala v igri, a ni dosegla zadetka, podobno je bilo na tekmi z Rudarjem, kjer so v mrežo spravili (le) eno žogo. "To je nogomet, najtežje je zabijati zadetke. Zato so napadalci, ki dajejo gole iz polpriložnosti, tako cenjeni. V tem trenutku imamo težave z realizacijo, doseganjem zadetkov tudi iz najlepših priložnosti. Moramo pa vztrajati pri tem, si pripravljati še več priložnosti," je poudaril Bišćan.

Oduwa in Vombergar do tekme pripravljena?

Hrvaški strokovnjak pravi, da razmišljajo o spremembah v napadu, kjer je v zadnjem času v 'špici' začenjal Abass Issah, tudi vstop drugih pa ni prinesel želenega izkupička. "Razmišljamo o spremembah v napadu, čeprav nimamo veliko opcij, ker smo tu omejeni. Toda o tem razmišljamo, seveda pa ne bom konkretno govoril o tem, naj ostane nekaj za tekmo," je pojasnil trener ljubljanske ekipe, ki priznava, da bo to njegova največja tekma trenerske kariere. Pred njo ima nekaj težav z zdravjem Nathana Oduwe in Andresa Vombergarja, več o njunem zdravju bo znanega v četrtek, a do tekme naj bi bila oba pripravljena.

Z navijači vred morajo ostati mirni

Po zadnjem remiju z Ankaranom so nezadovoljstvo s predstavami izrazili tudi navijači zeleno-belih. "Po tekmi smo bili že mi, igralci, in strokovno vodstvo zelo razočarani. Bili smo dobro pripravljeni, 0:0 pa je slab izid. Zato razumem jezo navijačev, ki pričakujejo, da dosegamo zadetke. Če igraš za Olimpijo, se pričakuje, da vsak da najboljše od sebe. Zdaj pa moramo biti z navijači vred mirni, maksimalno pripravljeni in se pripraviti na sobotno tekmo. To je najpomembnejša tekma, ne bo časa za popravke. Tu se lahko pokaže, da je to tekma za prvake. Verjamem v soigralce, vase in strokovno vodstvo in da se bomo na koncu veselili. Je pa nogomet zelo zanimiv, zato je vse mogoče," meni Ilić.

Tekmo bo sodil Skomina

Olimpija v Mariboru ni zmagala že skoraj tri leta, nazadnje je slavila 16. avgusta 2015. "To je le statistika. Smo samozavestni, imamo dobro vzdušje, pozitivno, morali pa bomo biti pametni, disciplinirani, vendarle igramo proti Mariboru, ki bo vsako priložnost s pridom izkoristil," je še povedal Ilić. Njega in soigralce bo na sicer razprodanem stadionu, kjer bo tekmo sodil Damir Skomina, spodbujalo približno 700 navijačev.

Prva liga Telekom Slovenije, 34. krog

Petek ob 18.00:

RUDAR - GORICA

Sobota ob 16.00:

TRIGLAV - ALUMINIJ

Ob 20.30:

MARIBOR - OLIMPIJA

Nedelja ob 16.50:

DOMŽALE - KRŠKO

Ob 17.00:

ANKARAN HRVATINI - CELJE

Lestvica: MARIBOR 33 22 8 3 68:25 74 OLIMPIJA 33 21 10 2 55:14 73 DOMŽALE 33 20 6 7 71:29 66 RUDAR 33 14 5 14 47:46 47 CELJE 33 12 8 13 53:47 44 GORICA 33 12 5 16 35:45 41 KRŠKO 33 9 7 17 35:55 34 ALUMINIJ 33 7 9 17 36:58 30 TRIGLAV 33 6 7 20 28:62 25 ANKARAN HRVATINI 33 4 11 18 30:77 23

M. L.