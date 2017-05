Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tim Gajser je imel na VN-ju Latvije obilo smole. V drugi vožnji je padel in dirke ni nadaljeval. Foto: Hondaproracing.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gajser potolčen, a morda se vrne že v Nemčiji

Ob padcu v drugi vožnji vsem zastal dih

9. maj 2017 ob 16:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Tim Gajser, ki je na dirki svetovnega prvenstva v Latviji v drugi vožnji doživel hud padec, se je vrnil v Slovenijo, nadaljnji pregledi v mariborskem UKC-ju pa so znova pokazali, da ni imel nobenih zlomov.

"Verjetno ne veste, da se je Tim lažje poškodoval že pred odhodom v Latvijo. V četrtek si je na treningu zvil levo zapestje, posledično je v soboto na uradnem treningu pred kvalifikacijami bolj obremenil desno zapestje, zato mu je zategnilo levo roko," je v izjavi za javnost, ki so jo poslali iz Gajserjevega štaba, pojasnil oče in trener slovenskega motokrosista Bogomir Gajser.

Nato je v nedeljo najprej sledila nesreča v prvi vožnji, ko je Gajserju v nogo zapeljal španski tekmovalec Jose Butron. "To je bila nenavadna nesreča, videlo se je, da je Butron s polno hitrostjo zapeljal naravnost v Timovo nogo," je povedal Bogomir Gajser. "Takrat je bilo Timovo nadaljevanje vprašljivo. Po padcu se je sicer pobral, vendar prvega kroga za tem najprej zaradi bolečin sploh ni mogel normalno odpeljati. A se je nekako zbral in končal prvo vožnjo." Po prihodu v cilj je imel Gajser na nogi velik hematom, zato ga je takoj oskrbel Hondin zdravnik in ga je pripravil na drugo vožnjo. "Nogo mu je trdno povil, da ni otekala," je dodal Bogomir Gajser.

Težav še kar ni bilo konec in v drugi vožnji se je zgodil padec, ob katerem je vsem zastal dih. Še posebej zato, ker se Tim po padcu ni pobral. Bogomir Gajser je pojasnil: "Proge so zadnje čase res grde, vmes nič ne poravnajo in naredijo se globoki kanali. Tim je zapeljal v kanal in zamudil skok, ker ni vstal z motorja, ga je odbilo z motorja. Najprej je bil za trenutek v nezavesti. Ima velike bolečine, posebno v prsnem košu. Bolijo ga tudi noge, tako rekoč celotno telo. Sam ne more ne leči ne vstati, tudi leži težko. K sreči je z glavo in hrbtenico vse v redu."

"Samo leži in počiva"

Kljub vsemu pa sta Tim in Bogomir Gajser optimista in verjameta, da bo Tim tekmoval že na naslednji dirki svetovnega prvenstva, ki bo 21. maja v Nemčiji. "Danes se Tim že počuti nekoliko bolje, lahko naredi več gibov. Trenutno samo leži in počiva. Sicer je težko kar koli napovedati, bomo videli, kako se bo stanje izboljševalo iz dneva v dan. Najprej mora okrevati do te mere, da bo pred dirko v Nemčiji sposoben opraviti vsaj en trening. Ta bo pomemben, da bomo videli, ali sploh lahko vozi in da bolečine ne bodo prevelike. Upam, da bo do te mere okreval vsaj tri dni pred dirko," je še pojasnil Bogomir Gajser.

