Izkažimo spoštovanje tudi do slovenske ženske košarke

Športna zgodba Vala 202 - Dare Rupar o slovenski ženski košarki

14. december 2018 ob 09:39,

zadnji poseg: 14. december 2018 ob 09:53

Celje - MMC RTV SLO, Val 202

Košarkaricam Celja, slovenskim serijskim državnim prvakinjam, je v četrtek le uspelo doseči zmago v evropskem tekmovanju, kamor so se vrnile po več kot desetih letih. Slovenska ženska reprezentančna vrsta pa je dobila nasprotnice v skupinskem delu nasledn

ošarkarice Cinkarne Celje so v tekmi zadnjega, 6. kroga evropskega pokala v skupini H premagale Ružomberok s 70:67 (23:18, 50:30, 64:48). Celjanke so v šestem poskusu zabeležile prvo zmago. Foto: www.alesfevzer.com

Celjanke so le prišle do zmage, ki so si jo nadvse želele ob povratku v drugi razred evrospke ženske košarke. Pred 12 leti so se od Evrope poslovile v Zagrebu in po četrtkovem uspehu in šestih novih evropskih izkušnjah v tem letu je najbolj pomembno da bomo Celjanke pod evropskimi obroči spremljali tudi naslednje leto.

To je seveda v rokah tistih, ki podpirajo košarko v Celju, ki bo v naslednjem letu obeležila 70 let delovanja. Celjanke so v mednarodni del sezone vstopile s 44 točkami minusa, na koncu jim je uspelo zmagati in to s trenutno najboljšo zasedbo Slovaške iz Ružomberoka. Celjanke so se v tej sezoni vrnile na sceno ki jo pri nas večina premalo pozna in jo predvsem podcenjuje.

Ženska košarka v naših okvirih nima pravega mesta in na tribunah se praviloma znajdejo le nejvečji športni zanesenjaki, ki spremljajo domala vse in sorodniki igralk ki po parketu tekajo sem in tja. Iz okolja, kjer imamo le klub in pol, ki delujeta vsaj v regionalnih okvirih pa se je v preteklosti v svet evropske košarke na najvišji ravni, seveda v damski konkurenci prebilo 12 igralk.

Ste v zadnjem obdobju kdaj pregledali recimo število slovenskih igralcev v obeh najmočnejših evropskih pokalih med moškimi. Najbrž niste, ker ste v tem trenutki vsi usmerjeni le v vragolije, ki jih na oni strani Atlantika počenja naš košarkarski virtuoz Luka Dončić.

Slovenske košarkarice bodo igrale na drugem zaporednem evropskem prvenstvu, kjer jih v skupini C čakajo boji z Madžarsko, Turčijo in Italijo. Foto: www.alesfevzer.com

Prišli smo do tega da v moštvenem športu kujemo kult posameznika, kar je lahko najmanj zelo vprašljivo. Seveda v sposobnosti najstnika, ki blesti v dresu s številko 77 tako ali tako nismo nikoli dvomili. Toda rad bi na tem mestu spomnil, da bi bilo prav če bi nekaj spoštovanja namenili tudi vsem tistim, ki se trudijo okrog ženske košarke, kjer je preboj na najvišjo sceno še težji kot med moškimi.

Ne smemo mimo tega da je pri nas ob začetkih krize v športu najprej ugasnilo ogromno ženskih sredin in ne samo v košarki. Da zelo hitro igralke, ki presežejo 22, 23 let proglasimo za stare, da ne rečem že ostarele, ki v športu nimajo kaj iskati. V Celju, kjer je za njimi 25 let samostojne poti znotraj kluba velike tradicije, pa so šli po svoji poti in za zdaj jim uspeva.

Prav vse tisto kar so sestavili v knežjem mestu s kneginjami je našo izbrano vrsto pripeljalo še na drugo zaporedno evropsko prvenstvo, ki ga bosta sredi naslednjega leta gostili Srbija in Latvija. Tu je slovenska zveza sramotno iz svojih rok izpustila soudeležbo pri organizaciji. Kvaliteta naših igralk je na srečo na takem nivoju da so znova prišle zraven in da Praga ni bila zgolj naključje.

Na zadnjih kvalifikacijskih tekmah je bilo v reprezentanci kar 11 igralk, ki so na svoji športni poti okusile celjsko šolo. In to še enkrat priča o tem, kako pomembno delo opravljajo v mestu, ki ga večina pozna le po rokometu. Zdaj bo daleč najpomembnejše da se Celje drži evropskega izziva, kar v okolju kjer je šport na beraški palici ne bo lahko. Ampak upanje vendarle umira zadnje.



Športna zgodba

Dare Rupar