Panionios tudi drugič ugnal Gorico

20. julij 2017 ob 20:01,

zadnji poseg: 20. julij 2017 ob 23:00

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Nogometaši Gorice so tudi drugič izgubili z grškim Panioniosom (2:3) in se tako poslavljajo od evropskih tekmovanj.

Panionios je upravičil vlogo favorita in napreduje v 3. predkrog Evropske lige s skupnim izidom 5:2. Na prvi tekmi so Goričane ugnali z 2:0, na drugi tekmi pa so bili za gol boljši od Goričanov (3:2). V 3. kolu Grke čaka obračun z Maccabijem iz Tel Aviva.

Gorica je imela na drugi tekmi več nevarnih priložnosti, a ji teh ni uspelo spremeniti v gol. Šepala je goriška obramba, ki je že v prvih 23 minutah prejela vse tri gole.

Grki zadeli že v 11. minuti

Že prvi pravi napad so gostje kronali z zadetkom, Valentinos Vlahos je dobro zaposlil Georgiosa Masurasa, ki je ugnal Grego Sorčana.

Domači se niso predali, že v naslednji minuti je nevarno zapretil Bede Osuji, njegov strel s kakšnih petih metrov pa je po spretnem preigravanju gostujoči vratar, Slovenec Matic Kotnik, lepo ubranil. Dve minuti pozneje je za veselje goriških navijačev poskrbel Rifet Kapić, ki je bil natančen z bele črte.

Že v naslednjem napadu po doseženem golu Kapića so gostje spet vodili, pred Sorčanom sta se osamljena znašla dva Grka, nesebično podajo pa je Samed Yesil spremenil v novo vodstvo (2:1). V izgubljenem položaju so se Goričani znašli v 23. minuti, ko so Grki prek Lazarosa Lampruja dosegli vodstvo s 3:1. Domači so sicer protestirali, da je bil Lampru v prepovedanem položaju, a gol je obveljal.

V nadaljevanju so domači skušali napadati, Jani Curk in Kapić sta si pripravila polpriložnosti, na grški strani pa je imel priložnost za povišanje vodstva Yesil, a je ostalo pri izidu iz prvega dela.

Drugi gol so Goričani dosegli v 65. minuti - po prekršku Masurasa nad Matijo Škarabotom je sodnik še enkrat pokazal na najstrožjo kazen, z bele črte pa je bil še enkrat suveren Kapić.

Evropska liga, 2. predkrog

Gorica - PANIONIOS 2:3 (1:3) 0:2

Kapić 15./11-m, 67./11-m; Masouras 11., Yesil 16., Lamprou 23.

Gorica: Sorčan, Škarabot, Celcer, Gregorič, Curk, Kolenc ( 81./Humar), Grudina , Kapić , Žigon ( 68./Nagode), Osuji, Filipović ( 56./Marinič).

Panionios: Kotnik, Vlachos, Banana ( 60./Tapoko), Ikonomou, Hajsafi, Savvidis, Korbos, Shojaei, Lamprou ( 80./Guihoata), Yesil , Masouras ( 68./Saramantas).

Sodnik: Anatolij Abdula (UKR)

V krepkem tisku je izid prve tekme.

D. S.