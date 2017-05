Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Med približno 7.000 gledalci, ki so 29. aprila prišli na derbi v Stožice, je bilo žal spet kar nekaj takih, ki so povzročali težave. Foto: BoBo Sorodne novice Šampanjec Maribora za zdaj ostal na hladnem Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po derbiju visoke kazni zaradi divjanja navijačev

Pirotehnična sredstva, nasilno vedenje, razbijanje ...

9. maj 2017 ob 16:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

13.750 evrov kazni za Olimpijo in pogojno delno zaprtje stadiona Stožice ter 15.000 evrov za Maribor, ki bo dve tekmi odigral pred napol praznimi tribunami Ljudskega vrta - to je epilog nogometnega derbija, ki je bil 29. aprila.

Disciplinska komisija nogometne zveze je nogometni klub Olimpija zaradi neredov njegove navijaške skupine kaznovala s skupno kaznijo 13.750 evrov in pogojno kaznijo dveh tekem brez navzočnosti gledalcev na tribunah B in D. Navijači Olimpije so namreč večkrat uporabili pirotehnična sredstva in žalili nasprotno ekipo, poleg tega pa poskušali zapustiti svoj del ograjene tribune, da bi se spopadli z Violami, pri čemer so napadli policiste in vanje metali stole in premične ograje, s katerimi je bil ograjen njihov sektor. Ker je kazen pogojna, bo začela veljati, če bo navijaška skupina Olimpija v enem letu spet poskrbela za težji prekršek.

Nogometni klub Maribor je zaradi večkratnega kršenja predpisov njegove navijaške skupine kaznovan s skupno kaznijo 15.000 evrov in s kaznijo igranja na dveh domačih prvenstvenih tekmah Prve lige Telekom Slovenije v Mariboru brez navzočnosti gledalcev na severni in južni tribuni. Navijači mariborskega kluba so namreč večkrat uporabili pirotehnična sredstva, jih odvrgli na igrišče in tako enkrat poskrbeli za prekinitev tekme, žalili nasprotno ekipo, v sodnikovem dodatku tekme pa odvrgli pirotehnično sredstvo, ki je zadelo obiskovalko na tribuni. Navijaška skupina je nato poskušala zapustiti ograjen prostor, zato so napadli policiste in vanje metali premične ograje, s katerimi je bil njihov sektor zavarovan.

Nogometna zveza Slovenije obsoja dogodke na tekmi, vsi pa bi si morali po svojih močeh prizadevati, da so nogometne tekme varen in do družin prijazen dogodek, na katerih ni mesta za nasilje, sovraštvo in huliganizem, je v sporočilu za javnost zapisala Nogometna zveza Slovenije.

Derbi se je končal z 0:0.

T. O.